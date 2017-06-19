کشف راز ژن های مقاوم به درمان بیماریهای لاعلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از eurekalert ، دانشمندان می گویند فرایند دریافت ژن های مقاوم توسط باکتری های مختلف، فرایندی بسیار پیچیده است. اما حل این مشکل اساسی باعث خواهد شد تا راه های تازه ای برای شکستن مقاومت باکتری های بیماری زا در برابر آنتی بیوتیک ها کشف شود.

دانشمندان دانمارکی می گویند هم اکنون منشاء ژن های مقاوم و نحوه بسط و گسترش آنها مشخص شده و به طور قطع منشا آنها گروهی از باکتری های موجود در خاک موسوم به Actinobacteria است. نتایج این بررسی در نشریه Nature Communications منتشر شده است.

بیش از سه چهارم آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای درمان عفونت های بدن انسان با استفاده از Actinobacteria تولید می شوند و نکته شگفت انگیز این است که Actinobacteria خود حامل ژن های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک هاست.

محققان می گویند با شناسایی منشا ژن های مقاوم می توان نحوه تولید آنتی بیوتیک ها را در آینده تغییر داد تا عفونت های ریه و دستگاه ادراری به شیوه ای موثرتر درمان شوند.

محققان در ابتدا قادر به درک این موضوع نبودند که ژن های مقاوم چگونه از Actinobacteria حاصل می شوند، زیرا این ژن ها بسیار متنوع و نامرتبط با یکدیگر بودند، اما بررسی دی ان ای ژن های مذکور نشان دهنده برخی نقل و انتقالات در آنها بود که مقاومتشان را تشدید می کند. البته هنوز تا تولید آنتی بیوتیک های جدید بر مبنای کشف مذکور راه درازی در پیش است.