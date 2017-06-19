امکان تامین مالی خط ۳ مترو از محل هزینه های ترافیک تهران

سید محسن طباطبایی مزدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح مستمرانه ایستگاه های مترو در تهران، افزود: خوشبختانه طی یک دهه گذشته یک نهضت ایجاد زیرساخت های حمل و نقل عمومی در پایتخت پدید آمده که این روزها ثمرات آن به بار نشسته است.

وی با اشاره به اینکه تجربه شهرهای پیشرو نشان می دهد در زمینه رفع آلودگی هوا و ترافیک مهمترین اقدام تاسیس خطوط مترو است به نحوی که مردم نیازی به استفاده از خودروهای شخصی نداشته باشند، خاطرنشان نمود: تجارب شهرهایی مانند توکیو نشام می دهد قریب به ۶۰ درصد از سفرهای شهری در این کلانشهر از طریق حمل و نقل عمومی صورت می گیرد که اغلب آن با مترو است.

طباطبایی با بیان اینکه شهرهای پیشرو در زمینه ساخت خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری با سرعت بسیار زیادی عمل می کنند، توضیح داد: برای مثال پایتخت چین تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۵۰ کیلیومتر شبکه ریلی خواهد داشت.

این کارشناس مسایل شهری به آماری در خصوص استفاده روزانه از مترو در سراسر جهان نیز اشاره کرد و گفت: مترو روازنه ۱۱۲ میلیون نفر را جا به جا می کند که جالب اینجاست که قریب به نیمی از این مسافرت ها در کشورهای آسیایی است.

وی در این خصوص توضیح داد: برای مثال تنها در سال ۲۰۱۳ مترو توکیو توانسته است ۸.۵ میلیون نفر مسافر را جابه جا کند و این رقم برای سئول ۶.۹ و برای پکن ۶.۷ میلیون نفر بوده است.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه طبق برآوردها تهران در سال نیازمند سالی ۳۰ کیلیومتر خط مترو است که رقمی حدود ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان هزینه در پی دارد، گفت: البته در خطوط جدید مترو از ظرفیت تامین مالی توسط سیستم بانکی استفاده شده است که ابداعی نو و موفق است و می تواند عملا سرمایه های شهروندان را در اختیار توسعه پایدار شهر قرار دهد.

طباطبایی گفت: بر اساس آمارها تهران در عرض یک دهه گذشته توانسته است ۳۰۰ کیلومتر مترو تاسیس کند که در قیاس با سایر کشورها می تواند یک رکورد باشد ضمن آنکه این پروژه ها با همت منابع انسانی داخلی و دانش روز پدید آمده اند.

کارشناس مسائل اقتصاد شهری در ادامه سخنان خود به هزینه های هدر رفت منابع در ترافیک پایتخت نیز اشاره ای داشت و افزود:بر اساس تحقیق و برآوردی که انجمن علمی اقتصاد شهری ایران انجام داده است در هر سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان از منابع تهران بر اثر اتلاف سوخت، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بر اثر اتلاف وقت و قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع بر اثر آلودگی از بین می رود که حدود ۸ هزار میلیارد تومان می شود.

طباطبایی ادامه داد: اگر هزینه ساخت هر کیلومتر مترو را ۲۲۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم ساخت خط سه مترو تهران با ۳۷ کیلومتر طول، ۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه در پی داشته است که معادل رقم هدر رفت ها بر اثر ترافیک است.

نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان تاکید کرد: نهضت ایجاد مترو که در یک دهه گذشته آغاز شده است نباید به هیچ وجه متوقف شود و تا کامل شدن شبکه خطوط مترو پایتخت باید پیش رفت.