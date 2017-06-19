ترافیک در آزادراه کرج-تهران/ مازندران بارانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزاد راه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزاد راه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در سایر جاده‌ها ومعابر وضعیت ترافیک عادی و روان است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با بیان اینکه در غرب استان مازندران بارش باران گزارش شده است ، گفت: در سایر راه و محورهای مواصلاتی وضعیت جوی آرام است.