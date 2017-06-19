انتظار داشتیم بعد از المپیک ریو با شما دیدار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل قاسمی در مراسم ضیافت افطاری ورزشکاران با رئیس جمهور در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه المپیک قله ورزش قهرمانی است خطاب به حسن روحانی گفت: از جنابعالی بعنوان فردی علاقمند به ورزش، انتظار داشتیم همانند روسای جمهور دیگر کشورها، بلافاصله بعد از المپیک ۲۰۱۶ برزیل با هشت مدال آور المپیک دیدار داشته باشید. ورزش های مدال آور المپیکی، حمایت های همزمان معنوی و مادی می خواهند.

آزادکار سنگین وزن تیم ملی ایران در ادامه با بیان اینکه کشتی ورزش ملی ماست و مردم علاقه ویژه ای به این ورزش دارند؛‌ اظهار داشت: از زمان حضور جنابعالی به عنوان رئیس جمهور، کشتی دو بار قهرمان جهان شده و چندین بار در جام جهانی به مقام قهرمانی رسیده است. سه بار آمریکا را در خاک این کشور شکست داده ایم و حتماً آخرین پیروزی ما در کرمانشاه در دیدار فینال بین تیم های کشتی ایران و امریکا را به یاد دارید.

وی خاطرنشان کرد: این برای جامعه بزرگ کشتی جای سوال است که چگونه همچون تمامی روسای جمهور قبلی از ابتدای انقلاب تا دوره قبل از ریاست جمهوری جنابعالی که بلافاصله پس کسب این افتخارات با توجه به جایگاه کشتی، دیداری با قهرمانان تیم های ملی کشتی فراهم می شد، چنین فرصتی برای ملی پوشان پرافتخار کشتی کشور، فراهم نیامده است؟

قاسمی در پایان گفت:رئیس جمهور عزیز و منتخب مردم سرافراز ایران، کشتی و جامعه کشتی و همه قهرمانان سایر رشته های ورزشی برای بزرگی و اعتلای نام ایران در کنار شما هستند.