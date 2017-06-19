اقامه نماز عید سعید فطر در خیابان امام خمینی (ره) شادگان 

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش شامگاه یکشنبه درجلسه ستاد برگزاری نماز عید سعید فطر از اقامه نماز عید سعید فطر در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: نماز عید سعید فطر امسال به امامت حجت الاسلام و المسلمین شرفی امام جمعه شهرستان در خیابان امام خمینی (ره) روبروی مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) اقامه می شود.

وی با تاکید برحضور به موقع شهروندان برای اقامه نماز عید سعید فطر تصریح کرد: نماز عید سعید فطرامسال راس ساعت هفت صبح روبروی مسجد حضرت امیر(ع) اقامه می شود.

معاون فرماندار شادگان افزود: نماز عید سعید فطر هر سال علاوه بر اقامه در مرکز شهر به صورت متمرکز، در اکثر روستاها، دهستانها و بخشها و نقاط مختلف شهر شادگان با حضور جمع کثیری از مردم این شهرستان به امامت ائمه جماعات مساجد برگزار و اقامه می شود.

آلبوغبیش بیان کرد: زمان اقامه نماز عید سعید فطر از اول آفتاب تا ظهر است که دردنیای اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و نماد وحدت و یکپارچگی به شما می رود.

