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۱۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۴۳

معاون اداري و مالي دانشگاه تهران خبر داد :

بهره برداري از ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

بهره برداري از ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران به زودي به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر اميد معاون اداري و مالي دانشگاه تهران و دكتر ضرغام مسئول راه اندازي پرديس كيش به منظور بررسي بازسازي ، توسعه و تجهيز ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران به جزيره كيش سفر كردند.

در جلساتي كه با حضور دكتر اميد، دكتر ضرغام و پيمانكاران و مقامات علمي كيش برگزار شد، بحث هاي كارشناسي درباره بازسازي تجهيز ساختمان مركزي پرديس كيش دانشگاه تهران صورت گرفت و به زودي عمليات مرمت و توسعه ساختمان پرديس آغاز و براي نيمه دوم سال تحصيلي 86-85 آماده بهره برداري خواهد شد.
کد مطلب 400858

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