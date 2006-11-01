به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر اميد معاون اداري و مالي دانشگاه تهران و دكتر ضرغام مسئول راه اندازي پرديس كيش به منظور بررسي بازسازي ، توسعه و تجهيز ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران به جزيره كيش سفر كردند.
در جلساتي كه با حضور دكتر اميد، دكتر ضرغام و پيمانكاران و مقامات علمي كيش برگزار شد، بحث هاي كارشناسي درباره بازسازي تجهيز ساختمان مركزي پرديس كيش دانشگاه تهران صورت گرفت و به زودي عمليات مرمت و توسعه ساختمان پرديس آغاز و براي نيمه دوم سال تحصيلي 86-85 آماده بهره برداري خواهد شد.
معاون اداري و مالي دانشگاه تهران خبر داد :
بهره برداري از ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران
ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران به زودي به بهره برداري مي رسد.
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