بهره برداري از ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر اميد معاون اداري و مالي دانشگاه تهران و دكتر ضرغام مسئول راه اندازي پرديس كيش به منظور بررسي بازسازي ، توسعه و تجهيز ساختمان مركزي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران به جزيره كيش سفر كردند.



در جلساتي كه با حضور دكتر اميد، دكتر ضرغام و پيمانكاران و مقامات علمي كيش برگزار شد، بحث هاي كارشناسي درباره بازسازي تجهيز ساختمان مركزي پرديس كيش دانشگاه تهران صورت گرفت و به زودي عمليات مرمت و توسعه ساختمان پرديس آغاز و براي نيمه دوم سال تحصيلي 86-85 آماده بهره برداري خواهد شد.

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