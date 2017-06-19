تصمیمات ما علیه سیاست های دوحه در برخی موضوعات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در صفحه اجتماعی خود در شبکه توئیتر ادعا کرد: مردم قطر از ما هستند و تصمیماتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس اتخاذ کرده اند، مردم قطر را هدف قرار نداده است بلکه علیه سیاست های دوحه در برخی موضوعات است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: مشکل واقعی در سیاست قطری ها است که در خفا کاری را انجام می دهند و روز به روز رنگ عوض می کنند.

گفتنی است که روز پنجم ژوئن سال جاری، ۵ کشور عربی- عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و یمن- با طرح اتهامی مبنی بر حمایت مقامات دوحه از تروریسم، روابط دیپلماتیک خود را با قطر بطور غافلگیر کننده ای قطع کردند.

این درحالی است که دولت قطر این اتهامات را رد می کند و تلاشها برای منزوی سازی دیپلماتیک این کشور را «ناموجه» می خواند.