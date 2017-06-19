شبکه برق اهواز به حالت عادی باز گشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آرش کردی با اشاره به اینکه همزمان با استقرار موج گرما در کشور به خصوص خرداد ماه، مصرف برق افزایش یافته است افزود: در بسیاری از استانهای جنوبی رکورد مصرف برق در مقایسه با زمان مشابه پارسال شکسته شده است.

وی گفت: همزمان با مصرف برق فشار مضاعفی به شبکه وارد شد و ضریب بارگیری افزایش یافت.

کردی با اشاره به اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر رشد مصرف برق سالانه حدود ۵ درصد بوده است ولی امسال در بسیاری از استانها به خصوص استانهای جنوبی از جمله خوزستان شاهد رشد مضاعفی بودیم و رشد مصرف در این استان به ۱۲ و نیم درصد رسید که رکورد بی سابقه ای بوده است، در حالی که رشد مصرف در کشور به ۹ و ۳ دهم درصد رسید که پیش بینی ما حدود ۵ درصد بوده است.

مدیر عامل توانیر اضافه کرد: بر این اساس شبکه برق فشار زیادی را تحمل کرد و ضریب حوادث به همین دلیل افزایش یافت.

وی افزود: شب گذشته در اهواز یکی از پست های برق بنام پست سپیدار به خاطر افزایش مصرف دچار حادثه شد که مجبور شدیم برای جلوگیری از حادثه تمهیداتی در نظر بگیریم تا منجر به خاموشی بلند مدت نشود به همین دلیل تا ساعت ۲ بامداد نیمی از خاموشی ها بر طرف شد.

کردی گفت: اقداماتی احتیاطی برای جلوگیری از تکرار حادثه در نظر گرفته شد که این امر موجب طولانی شدن خاموشی شد به همین دلیل از مشترکان عذر خواهی می کنیم.

مدیر عامل توانیر تاکید کرد: مردم اهواز تا ساعت ۱۱ خاموشی را تحمل کردند و از آن پس مشکل رفع و شبکه به صورت پایدار بازیابی شد.

وی اضافه کرد: در طول ۲۴ ساعت آینده نیز ظرفیت اضافی به صورت موبایلی (سیار) نصب خواهد شد.

کردی از مشترکان خواست مصارف غیر ضروری خود را کاهش دهند و حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند تا تابستان را بدون مشکل سپری کنیم.