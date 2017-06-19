مهاجم سوری پیشنهاد الاهلی را رد کرد/ کار سرمربی اوکراینی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، الاهلی عربستان حریف پرسپولیس ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است که به تدریج خود را آماده این بازی حساس می کند.

چند روز پیش رئیس این باشگاه انتخاب شد و برنامه جذب بازیکن و انتخاب سرمربی جدید الاهلی با پیگیری های بیشتری در جریان است.

مسئولان باشگاه الاهلی در تلاش هستند تا با «سرخی ریبروف» سرمربی اوکراینی به توافق نهایی برسند. مذاکرات الاهلی با این مربی جدی تر از سایر گزینه ها ادامه دارد. طبق اعلام روزنامه «عین الیوم» عربستان، دو طرف بر سر مسائل کلی به توافق رسیده اند و حتی پیشنهاد قرارداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو برای سه فصل به این مربی مطرح شده است.

در خبر این روزنامه عربستانی آمده است که اگر مشکلی پیش نیاید قرارداد ریبروف تا ۲۴ ساعت آینده با الاهلی بسته می شود.

از سوی دیگر، الاهلی به دنبال تقویت خط حمله خود است و مذاکراتی با «عمر خربین» مهاجم سوری داشته است که به صورت قرضی در الهلال بازی می کند. الاهلی که یک مهاجم سوری دیگر به نام «عمر السومه» دارد، می خواهد قدرت گلزنی تیمش را چندبرابر کند ولی خربین به پیشنهاد این باشگاه عربستانی پاسخ منفی داده و اعلام کرده است می خواهد در الهلال بماند.

این خبر را روزنامه «البیان» امارات منتشر و اعلام کرده است الاهلی حاضر بود برای جذب خربین ۳۰ میلیون ریال (واحد پول عربستان) پرداخت کند که این بازیکن این پیشنهاد را رد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و الاهلی عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در روزهای ۳۱ مرداد و ۲۱ شهریورماه به مصاف هم خواهند رفت.