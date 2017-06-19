پایان نامه های مربوط به بافت فرسوده شهری در قزوین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی روز دوشنبه در جلسه اعضای هیئت علمی اداره کل راه و شهرسازی گفت: با داشتن شرح وظایف گسترده و متفاوت در حوزه های مختلف آمادگی داریم با همکاری و تعامل گسترده با مراکز آموزشی و علمی، ضمن حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مرتبط، بسترهای کاربردی شدن دیدگاهها و نقطه نظرات علمی در طرح ها و برنامه های اجرایی را فراهم کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: این اداره از لحاظ سطح تحصیلات و وضعیت علمی همکاران شرایط خوبی دارد و با وجود تخصص های مختلف ظرفیت های قابل توجهی دارد که باهماهنگی وتعامل اعضا در امور علمی و استفاده ازظرفیت افراد متخصص در حوزه های علمی و پژوهشی و هماهنگی با سایر مراکز آموزشی و علمی آماده همکاری هستیم.

حق لطفی یادآورشد: برای همکاری با مراکز علمی و دانشگاه ها در برگزاری نشستها و فعالیت های علمی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مرتبط با اهداف مورد نظر وزارت راه و شهرسازی آماده ایم.

در این جلسه رافع ناصری فر رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی در مورد حمایت از پایان نامه دانشجویی مرضیه طالشی انبوهی با موضوع سنجش زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری و مطالعه موردی شهر قزوین گزارشی داد و گفت: پس از ارائه مطالب توسط دانشجوی یادشده اعضای هیئت به بررسی و ارزیابی محتوای پایان نامه و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پایان نامه پرداختند و با درخواست حمایت از این پایان نامه دانشجویی موافقت شد.

در نخستین جلسه اعضای هیئت علمی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محمدرضا فلاح نوری به عنوان رئیس و رافع ناصری فر به عنوان دبیر این هیئت علمی انتخاب شدند.