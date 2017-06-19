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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۳

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین:

پایان نامه های مربوط به بافت فرسوده شهری در قزوین حمایت می شوند

پایان نامه های مربوط به بافت فرسوده شهری در قزوین حمایت می شوند

قزوین- مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: پایان نامه های مربوط به «سنجش زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری» در قزوین مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی روز دوشنبه در جلسه اعضای هیئت علمی اداره کل راه و شهرسازی گفت: با داشتن شرح وظایف گسترده و متفاوت در حوزه های مختلف آمادگی داریم با همکاری و تعامل گسترده با مراکز آموزشی و علمی، ضمن حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مرتبط، بسترهای کاربردی شدن دیدگاهها و نقطه نظرات علمی در طرح ها و برنامه های اجرایی را فراهم کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان کرد: این اداره از لحاظ سطح تحصیلات و وضعیت علمی همکاران شرایط خوبی دارد و با وجود تخصص های مختلف ظرفیت های قابل توجهی دارد که باهماهنگی وتعامل اعضا در امور علمی و استفاده ازظرفیت افراد متخصص در حوزه های علمی و پژوهشی و هماهنگی با سایر مراکز آموزشی و علمی آماده همکاری هستیم.

حق لطفی یادآورشد: برای همکاری با مراکز علمی و دانشگاه ها در برگزاری نشستها و فعالیت های علمی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مرتبط با اهداف مورد نظر وزارت راه و شهرسازی آماده ایم.

در این جلسه رافع ناصری فر رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی در مورد حمایت از پایان نامه دانشجویی  مرضیه طالشی انبوهی با موضوع سنجش زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری و مطالعه موردی شهر قزوین گزارشی داد و گفت: پس از ارائه مطالب توسط دانشجوی یادشده اعضای هیئت به بررسی و ارزیابی محتوای پایان نامه و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پایان نامه پرداختند و با درخواست حمایت از این پایان نامه دانشجویی موافقت شد.

در نخستین جلسه اعضای هیئت علمی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محمدرضا فلاح نوری به عنوان رئیس و رافع ناصری فر به عنوان دبیر این هیئت علمی انتخاب شدند.

کد مطلب 4008594

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