به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، با حضور علی زرافشان معاون آموزش متوسطه، منوچهر منطقی دبیرستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، سجاد راستی مدیرعامل کارگزار باشگاه هوافضای جوان، این تفاهم نامه به امضا رسید.

براساس این گزارش، همکاری در زمینه تدوین طرح تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی براساس امکان سنجی‌پژوهش سراهای دانش آموزی در سطح کشور از لحاظ امکانات سخت افزاری ، همکاری در زمینه بهره برداری از امکانات فراهم شده و آموزش دانش آموزان عضو پژوهش سراها، از جمله موضوعات تفاهم نامه مذکور است.