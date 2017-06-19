دستور «نتانیاهو» برای تخریب منازل عاملان عملیات‌ استشهادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه این رژیم علیه فلسطینیان را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور داده است تا منازل خانواده های عملیات استشهادی در قدس اشغالی تخریب شوند.

نتانیاهو اعلام کرد که تصمیم گرفته است مانع از دیدار فلسطینی‌ها در عید فطر با بستگانشان که ساکن اراضی اشغالی هستند، بشود.

وی گفت: دستوراتی به دستگاه‌های امنیتی برای تشدید تدابیر امنیتی در میدان باب العامود که در آن به تعدادی از نیروهای پلیس اسرائیل حمله شد، داده شده است.