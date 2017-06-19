داوود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان کرمانشاه گفت: ثبت نام برای حضور در این جشنواره از ۶ خرداد آغاز شده و آخرین مهلت ثبت نام تعاونی‌ها برای شرکت در جشنواره ۳۱ خرداد ۹۶ است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: پس از این مهلت و ثبت‌نام متقاضیان، پروسه داوری آغاز می‌شود.

وی از وجود دو هزار و ۸۶۰ تعاونی در استان کرمانشاه خبر داد و در خصوص شرایط حضور در جشنواره گفت: از جمله شرایط حضور در جشنواره می توان به سابقه ۳ ساله فعالیت تعاونی و بیشتر، زیان ده نبودن تعاونی، رعایت کردن استاندارد اجباری تولید و خدمات در موارد بهداشتی و محیط زیستی، برخوردار از موارد مورد نظر قانون کار و مزایای تامین اجتماعی و عدم داشتن پرونده قضایی در مورد بدهی به بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد.

یاوری از ثبت‌نام ۷۳۰ تعاونی کرمانشاهی در این جشنواره و تاکنون خبر داد و گفت: از این نظر و تعداد ثبت نام شدگان در حال حاضر در جایگاه چهارم کشور هستیم.

وی اشاره ای نیز به فعالیت های تعاونی‌های استان در حوزه صادرات داشت و گفت: صادرات تعاونی های استان در سال ۹۵ میزان ۶۳ میلیون دلار بوده است که افزایش ۶۲ درصدی صادرات را در این حوزه نشان می دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: در سال ۹۴ نیز افزایش ۵۲ درصدی صادرات با ۳۹ میلیون دلار و در سال ۹۳ نیز افزایش ۱۵ درصدی صادرات با ۲۰ میلیون دلار صادرات را داشتیم.