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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین:

یک میلیون متر مربع جایگاه دام در قزوین سمپاشی شد

یک میلیون متر مربع جایگاه دام در قزوین سمپاشی شد

قزوین- مدیر کل دامپزشکی استان قزوین از سمپاشی بیش از یک میلیون متر مربع جایگاه دام در قزوین خبر داد.

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای دامی از بین بردن عوامل انتقال بیماری است که با حذف یکی از اجزا، چرخه انتقال بیماری متوقف خواهد شد. لذا در همین راستا اداره کل دامپزشکی استان قزوین سمپاشی اماکن نگهداری دام و بدن دامها را بر اساس ضوابط بهداشتی و رعایت اصول زیست محیطی در دستور کار دارد.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱میلیون و  ۱۹۷ هزار و ۱۵۰ متر مربع از جایگاه نگهداری دام و  در سطح استان با سموم مختلف سمپاشی شده که این عملیات در راستای از بین بردن عوامل انتقال بیماریهای تب کریمه، کنگوه، لمپی اسکین، تیلریوز، بابزیوز و... و. بوده است.

نقیبی همچنین از سمپاشی بدن ۸هزار و۹۸۶ راس گاو  و ۷۶هزارو۱۳۰ راس گوسفند خبر داد و تصریح کرد:  با توجه گرمای هوا و فصل ازدیاد کنه ها این سمپاشی ها همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4008623

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