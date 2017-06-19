نرخ بیکاری کره جنوبی به ۱۱.۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یانهاپ، نرخ بیکاری در میان جوانان کره جنوبی به بیشترین رقم در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رسیده است. به طوری که نرخ بیکاری این کشور در ماه آوریل در میان افراد ۱۵ تا ۲۴ سال به ۱۱.۲ درصد افزایش پیدا کرد که در مقایسه با بیشترین رکورد بیکاری در میان این گروه سنی که در دسامبر سال گذشته میلادی رقم ۸.۷ درصد به ثبت رسیده بود، ۲.۵ درصد روند صعودی به خود گرفته است.

از میان ۲۱ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کره ای ها عنوان بالاترین نرخ بیکاری در میان جوانان را به خود اختصاص داده اند و این نرخ با سرعت در حال افزایش است.

میانگین نرخ بیکاری در ماه آوریل سال جاری میلادی در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با ۵ دهم درصد کاهش به ۱۲.۱ درصد رسید و در قاره اروپا هم نرخ بیکاری ۱.۴ درصد روند نزولی به خود گرفته است.

پیش از این رئیس جمهور کره جنوبی تصویب لایحه بودجه اضافی برای مقابله با بیکاری و اشتغال زایی را خواستار شده و اعلام کرده بود که در صورت عدم کنترل نرخ بیکاری، باید شاهد یک فاجعه اقتصادی در این کشور بود.