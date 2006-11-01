لبنان همچنان براي واشنگتن حائز اهميت است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لبناني النهار، "جفري فيلتمان" سفير آمريكا در بيروت بعد از ديدار با فواد سنيوره نخست وزير و مروان حماده وزيرارتباطات لبنان گفت : من سه هفته درخارج از لبنان بودم و هدفم از ديداربا نخست وزير لبنان اطلاع يافتن از ديدگاهش بود. وي همچنين عنوان كرد: من نيز با شماري ازمسئولان ازجمله مشاور امنيت ملي آمريكا ديدار و در مورد اوضاع لبنان گفتگو كردم .

سفير ايالات متحده آمريكا افزود: در ديدار با فواد سنيوره تاكيد كردم كه لبنان همچنان براي واشنگتن حائزاهميت است و از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. فيلتمان با اشاره به گفتگوهايش با سنيوره درمورد كنفرانس پاريس 3 گفت : دراين ديدار مسائل مختلفي را بررسي كرديم بويژه راههاي حمايت از لبنان و ما نيز پايبندي خودمان را به كنفرانس پاريس 3 و كمك به اين كشور اعلام كرديم.

ازسوي ديگر، نخست وزير سابق لبنان طي اظهاراتي اعلام كرد كه تصميم به تغيير دولت فواد سنيوره نخست وزير اين كشور اتخاذ شده است. عمر كرامي تمايل خود را براي گفتگوها جهت حل مشكلات موجود در لبنان ابراز داشت و گفت: گفتگو بهترين وسيله براي حل مشكلات است درغير اين صورت تنش و ناآرامي ها به خيابانها بازمي گردد.

از نخست وزيرسابق لبنان سئوال شد آيا به تغيير قريب الوقوع دولت سنيوره اعتقاد داريد كه وي جواب داد تصميم به تغيير دولت اتخاذ شده است وهمه از اين موضوع مطلع شده اند . وي افزود :من معتقدم كه مسئولان اين دولت متقاعد شده اند كه با شيوه اي كه در پيش گرفته است نمي تواند به كارخود ادامه دهد .