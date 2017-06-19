بیمارستان شهرستان آبدانان تجهیز می شود

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون اقدامات خوبی در بیمارستان آبدانان انجام گرفته که از جمله آن می توان به رادیولوژی دیجیتال و جذب چند پزشک متخصص اشاره کرد.

وی گفت: به زودی بخش های سی سی یو و آی سی یو این بیمارستان راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به سفر وزیر بهداشت به استان ایلام و بازدید از بیمارستان آبدانان، قرار است امکانات این بیمارستان بیشتر شود و شاهد کمتر شدن رفت و آمدهای مردم برای نیازهای درمانی به مرکز استان باشیم.

وی افزود: بعد از اجرای طرح نظام سلامت اقدامات خوبی در بخش پزشکی استان به خصوص امکاناتی نظیر دستگاه های سونوگرافی، سی تی اسکن و..صورت گرفته و اکثر شهرستان ها به این امکانات مجهز شده اند.