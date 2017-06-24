مجله مهر:هنرمندان، ورزشکاران،سیاستمداران و در نهایت همه چهره های سرشناس در حوزه های مختلف همیشه با ویژگی ای روزگار سر می کنند که رفته رفته زندگی آنها را از همه زندگی های آدم های دیگر متمایز می کند. ویژگی ای به نام شهرت؛ خصیصه ای که به خودی خود انقدر وجوه متفاوت دارد که می تواند از همه آدمها و تعاملاتشان اتفاقات عجیب و غریب بسازد چه آنهایی که خود مشهور اند و چه آنهایی که از مواجهه با آدم های مشهور هیجان زده می شوند و به وجد می آیند. یکی از این وجوه عجیب و غریب تعامل طرفداران و چهره های سرشناس به مزایده گذاشتن وسایل شخصی این افراد است. وسایل پیش پا افتاده ای که بعضی از طرفداران آنها حاضرند برای پرداخت آن پولهای هنگفتی بپردازند. مزایده هایی که هرزگاهی بیشتر از اینکه متفاوت به نظر برسند، رنگ و بوی عجیب و حتی احمقانه به خود می گیرند.

آدامس الکس فرگوسن

سال ۲۰۱۳ بود که الکس فرگوسن با قهرمانی تیم منچستر یونایتد بعد از ۱۵۰۰ بازی از دنیای مربیگری خداحافظی کرد. بازی ای که بعد از اتمام آن یکی از هواداران منچستر ادعا کرد که به سمت فرگوسن رفته و از او آدامس جویده شده اش را به عنوان یادگاری از این بازی خواسته. این آدامس بعدها به مزایده گذاشته شد و برای فروش آن قیمت۱۵۰ هزار پوند را در نظر گرفتند. این در حالی بود که آدم های زیادی خواستار خرید این آخرین آدامس مربیگری فرگوسن بودند.

بچه مار جاستین بیبر

جاستین بیبر خواننده سرشناس آمریکایی است که بیشتر در میان گروه سنی نوجوان طرفداران زیادی دارد تا جایی که این خواننده ۲۳ساله در سال ۲۰۱۱ به عنوان دومین چهره ثروتمند زیر ۳۰ سال در دنیا معرفی شد او در همان سال بچه مار بوآی خود را با قیمت هزار دلار به فروش گذاشت.

ساندویچ نیمه کاره جاستین تیمبرلیک و نایل هوران

او خواننده و بازیگر معروف امریکایی است که حتی در مراسم اسکار امسال هم جشن سینمایی هالیوود با اجرای او آغاز شد؛ اما از حراجی های عجیب و غریب چند سال گذاشته می توان به حراج نان تست نیمه خورده تیمبرلیک اشاره کرد تا جایی که این نان نصفه به قیمت ۳۰۰۰دلار فروخته شد؛ اما نکته جالب توجه این است که مدتی بعد نیلان هوران خواننده گروه وان دایرکشن هم نان تست نصفه اش را این بار با قیمت ۱۰۰هزار دلار فروخت و رکورد جاستین تیمبرلیک را شکست.

لباس ورزشی جنیفر لارنس

جنیفر لارنس در طی چند سال گذشته جزوه چهره های سر شناس عالم بازیگری در هالیوود محسوب می شود اما با همه این ها او در مدت بازیگری اش توانسته است چهار بار نامزدی اسکار را تجربه کند و یک بار به خاطر بازی در فیلم «دفترچه امیدبخش» موفق به دریافت این جایزه شود. نکته جالب اینجاست که بعدها لباس ورزشی ای که جنیفر لارنس در این فیلم پوشیده بود با قیمت ۳۴۰۰دلار برای فروش به مزایده گذاشته شد.

شلوار ملکه انگلیس

همین چند وقت پیش بود که خبری در رسانه ها پخش شد مبنی بر اینکه یک کلکسیونر انگلیسی حاضر شده است تا لوازم و لباس های ملکه انگلیس را در یک مزایده خریداری کند. یکی از آنها شلوار ملکه انگلیس بود که با قیمت ۱۲۰۰۰پوند به مزایده گذاشته شد.

دندان پوسیده جان لنون

از طرفداران موسیقی در دنیا کسی وجود ندارد که گروه«بیتلز» و جان لنون را با آن عینک گردش نشناسد. خواننده محبوبی که دست آخر هم به دست یکی از طرفداران سابقش و با ضرب گلوله کشته شد. با همه این ها در بین همه این مزایده های مختلف یکی از عجیب و غریب ترین های آن را می توان به دندان پوسیده جان لنون نسبت داد. دندانی که او پیش از این آن را به سرایدار خانه اش هدیه داده بود و این سرایدار بعد از آن این دندان پوسیده را با قیمت ۳۱هزار دلار به طرفداران این خواننده فروخت.

دستمال کاغذی اسکارلت جوهانسون

او هم یکی دیگر از ستاره های سرشناس هالیوودی است. شاید بشود گفت که یکی از احمقانه ترین حراج های چند سال گذشته حول محور این بازیگر بوده است. این اتفاق از جایی شروع می شود که او در یکی از برنامه های گفتگو محور تلویزیون حضور پیدا می کند تا درباره آخرین نقش آفرینی خود در یکی از فیلم ها صحبت کند اما سرماخوردگی او در حین برنامه باعث می شود تا مجری به او یک دستمال کاغذی بدهد همین هم باعث می شود تا اسکارلت جوهانسون اعلام کند که حاضر است این دستمال را که با آن بینی خودش را تمیزکرده به نفع خیریه حراج بگذارد دستمالی که بعدها در کمال نا باوری با قمیت بالای ۵۰۰۰دلار فروخته شد.

دسته ای از موهای الویس پریسلی

یکی از محبوب ترین خواننده های قرن بیستم است که نه فقط در امریکا که در همه دنیا طرفداران زیادی داشت. بعد از مرگ وسایل زیادی از این خواننده به فروش گذاشته شد اما یکی از عجیب ترین های آن مربوط می شود به بخشی از موهای بریده شد الویس که متعلق به سال ۱۹۵۸ و زمانی است که او به ارتش پیوسته بود. این موها بعدها با قیمت ۱۵هزار دلار فروخته شد.

کیسه هوای برد پیت و آنجلینا جولی

زوج سابق هالیوود هم تا پیش از جدا شدن حراجی های مشارکتی زیادی در راستای فعالیت های خیرخواهانه داشته اند یکی از مزایده های مشارکتی این زوج به حراج گذاشتن اولین عکس از فرزندشان بود اما در کنار این باید گفت که عجیب ترین مزایده این دو نفر کیسه هوای تنفسی شان بود که آن را برای فروش گذاشتند.