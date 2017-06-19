حضور حوزه هنری با ۳ فیلم کوتاه در جشنواره «ریور» ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سینمایی حوزه هنری، سه فیلم کوتاه «مادر»، «گزارشگر» و «سیخفیل» از محصولات «باشگاه فیلم سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره‌ فیلم کوتاه «ریور» ایتالیا به نمایش در می‌آید.

فیلم‌های کوتاه «مادر»، «گزارشگر» ساخته محمدرضا خردمندان و «سیخفیل» ساخته سامان غنایمی است.

جشنواره «ریور» فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و دانشجویی با مدت زمان از ۱۰۰ ثانیه تا ۳۰ دقیقه را به رقابت می‌گذارد. این جشنواره داورانی از سه کشور انگلستان، پرتغال و ایتالیا دارد که همه فیلمساز، فیلمنامه نویس یا تهیه کننده هستند.

یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه «ریور» از ۲۶ خرداد تا ۹ تیر در شهر پادوای ایتالیا در حال برگزاری است.