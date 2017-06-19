تشخیص بیماری مالاریا با دقت ۱۰۰ درصد ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از eurekalert، محققان هلندی و آلمانی با همکاری یکدیگر روشی تازه برای آزمایش خون ابداع کرده اند که به سرعت و به طور خودکار ابتلای فرد به بیماری مالاریا را مشخص می کند.

نکته جالب این است که دقت روش مذکور تقریبا ۱۰۰ درصد است و تاکنون هیچ اشتباهی در تشخیص ابتلای افراد به بیماری مالاریا نداشته است. مبدعان این روش تشخیص مالاریا چهار روز قبل برنده جایزه مخترع اروپایی یا European Inventor Award شده اند.

بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی، بیماری مالاریا در سال ۲۰۱۵ جان تقریبا ۴۳۰ هزار نفر را در سراسر جهان گرفته و یکی از علل این مرگ و میر بالا دشواری تشخیص سریع و مطمئن بیماری مذکور است.

تا به حال برای این کار از روش میکروسکوپی استفاده می شد و در صورت کشف عوامل بیماری زای خطرناک در خون ابتلای فرد به بیماری مالاریا حدس زده می شد که فرایندی وقت گیر و پراشتباه بود. اما در روش جدید با بررسی ۳۰ عامل مختلف در خون انسان به طور خودکار می توان از ابتلای هر فرد به مالاریا مطمئن شد.