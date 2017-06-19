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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

استقبال دولت افغانستان از استراتژی جدید ترامپ در این کشور

استقبال دولت افغانستان از استراتژی جدید ترامپ در این کشور

معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ضمن اعلام اینکه در استراتژی جدید آمریکا نظرات دولت کابل نیز گنجانده شده است، گفت: تصمیم واشنگتن مبنی بر افزایش نظامیان در افغانستان نتیجه بخش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «نجیب الله آزاد» معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که استراتژی جدید آمریکا قرار است به زودی از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور تایید شود و این استراتژی به نفع افغانستان است.

وی افزود: اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان نیز در غالب همین استراتژی جدید آمریکا است و رهبران سیاسی دولت وحدت ملی افغانستان نیز اطمینان دارند که افزایش نیروهای آمریکایی در جنگ با مخالفان دولت افغانستان نتیجه بخش خواهد بود.

 آزاد در ادامه تاکید کرد که وزارت امور خارجه آمریکا نیز فشار بر پاکستان برای پاکسازی تروریست ها در خاک خویش را در اولویت و استراتژی جدید خود قرار خواهد داد و در این راستا، دولت افغانستان اسناد و مدارک زیادی را در اختیار آمریکایی ها قرار داده است.

 وی در ادامه گفت که استراتژی آمریکا و ناتو در جنگ افغانستان طی سالهای گذشته نتیجه نداده است، چرا که در استراتژی خود دیدگاه های دولت افغانستان را در نظر نگرفته بودند، اما در استراتژی جدید آمریکا و ناتو، دیدگاه های افغانستان مطرح شده است.

از طرفی برخی از آگاهان سیاسی، فرستادن نیروهای آمریکایی بیشتر به افغانستان را هشدار جدی به گروه طالبان می دانند.

کد مطلب 4008652

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