پاسخ فیبا آسیا به ایران برای اعزام بانوان بسکتبال به مسابقات هند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال ۲۰۱۷ بانوان قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، ۲۳ تا ۲۹ جولای (اول تا هفتم مردادماه) در بنگور هند برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران اما به دلیل مغایرت زمان این رقابت ها با زمان مقرر فیبا برای حضور محجبه در میادین بین المللی، نمی تواند برنامه ای برای اعزام به بنگور داشته باشد.

بعد از موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) با حضور محجبه بانوان مسلمان و از جمله ایران در میادین رسمی و بین المللی، اول اکتبر (مهرماه) به عنوان زمان اجرای این قانون مصوب اعلام شد. بانوان بسکتبالیست کشورمان از این زمان مقرر به بعد می توانند در مسابقات مختلف شرکت داشته باشند. بر همین اساس فدراسیون بسکتبال ایران حدود یک ماه پیش متقاضی اعزام تیم بانوان به رقابت های زیر ۱۶ سال شد و درخواست رسمی خود را به فیبا آسیا اعلام کرد.

این رقابت ها ۲۳ تا ۲۸ اکتبر (۳۰ مهرماه تا ۶ آبان ماه) در چنا هند برگزار می شود یعنی با زمان مقرر فیبا برای اجرای قانون جدید تصویب شده، مغایرتی ندارد. از این حیث مشکلی بابت اعزام تیم بانوان به هند وجود ندارد اما مشکل اینجاست که گروه بندی این رقابت ها پیش از این انجام شده است.

با این وجود فدراسیون بسکتبال یک ماه پیش درخواست رسمی خود برای حضور نماینده از کشورمان در این رقابت ها به فیبا آسیا اعلام کرد و پیگیری پاسخ مقامات این فدراسیون بود.

علی توفیق، دبیر فدراسیون بسکتبال در این رابطه و اینکه «پاسخ فیبا آسیا به درخواست ایران برای اعزام تیم بانوان به مسابقات زیر ۱۶ سال آسیا چه بود؟»، به خبرنگار مهر گفت: طی گفتگویی که با هاکوب خاجیریان دبیر کل فیبا آسیا داشتیم قرار بر این شد که یک تا یک ماه و نیم پیش از آغاز مسابقات، دعوتنامه لازم برای بسکتبال ایران ارسال شود تا در صورت داشتن آمادگی لازم که قطعا خواهیم داشت، در رقابت ها شرکت کنیم.

توفیق گفت: محدودیت زمانی فیبا مبنی بر حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی، فقط مربوط به بخش پنج نفره است و شامل تیم سه نفره نمی شود کمااینکه تیم سه نفره ایران طی این مدت در رقابت های قزاقستان هم شرکت کرد. با این اوصاف حضور در رقابت های زیر ۱۶ سال آسیا اولین فرصت برای حضور بین المللی بانوان ایران با قوانین جدید است. پیگیر خواهیم بود تا این مهم انجام شود.