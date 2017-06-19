حمید ظهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که تکلیف معادن برداشت شن و ماسه از گاوخونی در طرح حفاظت از تالاب چه خواهد شد، اظهار داشت: طی جلسه‌ای با مسئولان قرار بر این شد که گروهی با محوریت محیط زیست، سازمان صنعت و معادن طبیعی و جهاد کشاورزی میزان ماسه موردنیاز گاوداری‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: بر این اساس تا زمانی که سازمان جهاد کشاورزی برنامه جایگزینی برای دامداری‌ها ارائه کند به شکل موقت اجازه برداشت ماسه تنها در یک نقطه آن هم برای مصرف محلی ادامه دارد.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه به طور معمول سطح محلی که گاوها استراحت می کنند با مواد مختلفی به نام به مواد بستر پوشانده می‌شود که شن و ماسه بخشی از مواد تشکیل دهنده آن است، تاکید کرد: این مواد در گروه مواد غیرآلی طبقه‌بندی می‌شود که به دلیل عدم وجود کربن و ازت برای رشد میکروب‌ها، ظرفیت پایین درحفظ رطوبت و نرم بودن بافت آن در تامین راحتی دام بسترریزی دامداری‌ها مورد استفاده است.

دامداران باید شیوه بسترریزی برای دام ها را عوض کنند

وی اشاره به اینکه در سال‌های گذشته مجوزهایی در ارتباط با برداشت ماسه از تالاب گاوخونی صادر شده است، تصریح کرد: تصمیم بر آن است که پس از پایان مهلت مجوزهای گذشته، دامداران شیوه نگهداری از دام را عوض کرده و از روش‌های دیگری که در دنیا مرسوم است استفاده کنند و برداشت ماسه از تالاب قطع شود.

گفتنی است از حدود یک ماه پیش برای حفاظت مطلوب از تالاب گاوخونی پاسگاه محیط بانی و مرکز مدیریت این تالاب بین‌المللی افتتاح شده است که افتتاح این مرکز گام مهمی در مدیریت صحیح منطقه و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی بر این تالاب بین المللی محسوب می شود.