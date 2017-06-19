عملیات «لیلة القدر» سپاه پاسداران؛ سکوت عجیب محور غربی ـ عربی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در انتقام از عاملین حوادث جنایتکارانه تکفیریهای داعش در تهران، مواضع این گروه تروریستی را در «دیرالزور» سوریه هدف شلیک موشک قرار دادند. طبق اعلام سپاه پاسداران، این عملیات که به عملیات «لیلة القدر» نام یافته، با موفقیت انجام شده و ضربات مهلکی را بر پیکره تکفیریهای داعش وارد آورده است.

عملیات «لیلة القدر» سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در همان دقایق اولیه انجام عملیات، بازتاب وسیعی در رسانه های منطقه ای و بین المللی داشت؛ بازتاب هایی که هم اکنون نیز ادامه دارد. با این حال، با وجود گذشت ۱۲ ساعت از انجام این عملیات، سران غربی ـ عربی همچنان به سکوت عجیب خود در قبال آن ادامه می دهند.

صرف نظر از اعلام و یا عدم اعلام موضع سران محور غربی ـ عربی، آنها اکنون پیام اقتدار جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده اند با توجه به اهمیت اتفاقی که رخ داده است و تمامی کشورهای عربی و غربی تقریبا به نوعی درگیر بحران سوریه هستند، پیش بینی می شد که نسبت به عملیات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دهند. درهر صورت پر واضح است که سران غربی ـ عربی که همواره داعیه مبارزه با داعش را داشته اند ـ صرف نظر از اعلام و یا عدم اعلام موضع ـ اکنون پیام اقتدار جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده اند.

سران غربی ـ عربی به خوبی می دانند که این عملیات مقتدرانه در واقع، حامل پیام مهمی خطاب به خودِ آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ کما اینکه خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» به خوبی به این واقعیت اشاره کرده و نوشت: «سیلی را داعش خورد تا صدایش را دیگران بشنوند». اکنون محور غربی ـ عربی صدای این سیلی محکم و البته نرم را شنیده اند. اکنون باید دید که آیا همچنان به سکوت نشأت گرفته از ضعف خود ادامه می دهند و یا علی رغم میل باطنی، برای حفظ ظاهر هم که شده از مبارزه مقتدرانه جمهوری اسلامی با تروریسمی که بلای جان ملت های بی گناه شده است، حمایت می کنند.

سردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پی این حملات اظهار داشت: تروریست‌ها اگر به شرارت‌های خود ادامه بدهند، سرنوشت بدتری در انتظارشان است. تروریست‌ها باید بدانند تهران، لندن و پاریس نیست. حمله موشکی شب گذشته کار کوچکی بود و دشمنان اگر دست از پا خطا کنند ضربات مهلک‌تری بر آنان وارد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی محل تروریست‌ها یک دنیا مساله است و زدن این موشک‌ها دارای یک پیام مهم است و اینکه آنان می دانند عیار ایرانی چقدر است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه گت: سپاه به تبعیت از فرمانده معظم کل قوا، عزم و اراده محکمی برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و سر سوزنی عقب نمی‌نشیند.



همچنین سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه عملیات موشکی سپاه تنها گوشه بسیار کوچکی از قدرت تنبیهی ایران علیه تروریست ها و دشمنان بوده است، افزود: حامیان بین المللی و منطقه ای تروریست ها باید پیام هشدارآمیز عملیات موشکی را درک کنند.

به نظر می رسد که در این میان، سران سعودی و آمریکایی بیش از هر طرف دیگری، مخاطب پیام های مقتدرانه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بوده اند. شاهزادگان ناپخته و قدرت طلب سعودی که تا پیش از این، یاوه سر می دادند و جمهوری اسلامی را به کشاندن میدان های جنگ به داخل ایران تهدید می کردند، اکنون به خوبی دریافتند که هرگونه تلاش مذبوحانه آنها برای عملیاتی ساختن تهدیدات شیطانی آنها نتیجه ای جز وارد شدن ضربات مهلک و جبران ناپذیر به عناصر دست نشانده‌شان در نقاط مختلف منطقه نیست.

سپاه پاسداران این پیام را خطاب به سعودیها مخابره کرد که در صورت تلاش مجدد برای برهم زدن ثبات و امنیت ایران، سیلی محکم تری در انتظار آنهاست عملیات موفقیت آمیز «لیلة القدر» علیه تروریست های تکفیری داعش در دیرالزور سوریه در واقع، به عنوان یک اقدام بازدارنده صورت گرفت. سپاه پاسداران با انجام این عملیات مقتدرانه این پیام را خطاب به سعودیها و هم پیاله های آنها در منطقه مخابره کرد که در صورت تلاش مجدد برای برهم زدن ثبات و امنیت جمهوری اسلامی ایران، سیلی محکم تری در انتظار آنهاست. پیشتر نیز ایران به مقامات سعودی هشدار داده بود که در برخورد با تهران، با آتش بازی نکنند؛ اما قدرت طلبی برخی شاهزادگان ماجراجوی این رژیم، مانع از شنیدن هشدارهای جمهوری اسلامی ایران شد.

از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا نیز یکی دیگر از مخاطبان پیام اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. آمریکایی ها که به تازگی تحریم های گسترده ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه تقویت توان موشکی و دفاعی خود وضع کرده اند، گمان می کردند که با این اقدام می توانند موجی از ترس و وحشت را بر ایران قالب کرده و تهران را از ادامه مسیر تقویت بنیه دفاعی و موشکی خود بازدارند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با انجام عملیات مقتدرانه «لیلة القدر» این پیام را به آمریکایی ها رساند که نه تنها از تقویت روزافزون قدرت موشکی و دفاعی خود صرفنظر نمی کند، بلکه از این قدرت روزافزون برای مبارزه با تروریسم بهره برداری خواهد کرد؛ مبارزه با تروریسمی که آمریکا، غرب و شیخ‌نشینان هم‌پیمان آنها تنها سخن گفتن از آن را آموخته اند و در عرصه عمل هیچ اقدامی را در این زمینه صورت نداده اند.

در هر صورت، عملیات مهم و استراتژیک لیلة القدر سپاه پاسداران، صدای اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به سراسر جهان مخابره کرد؛ هرچند در گوشه و کنار، دروغگویانِ داعیه دارِ مبارزه با تروریسم، خود را به نشنیدن بزنند.