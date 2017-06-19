رفع تصرف۹۶۰۰۰متراز اراضی منابع ملی/ برخورد قانونی با متخلفین

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ۶.۹ هکتار از اراضی منابع ملی در منطقه حفاظت شده دنای شرقی با پیگیری حقوقی و صدور رای نهایی و قطعی از طریق مراجع قضایی استان بطور کامل خلع ید و به طور کامل رفع تصرف گردید.

هاشمی تصریح کرد: این متراژ از اراضی منابع ملی در گذشته به بصورت غیر قانونی از طریق ادارات دولتی به افراد حقیقی در منطقه حفاظت شده آبنهر کاکان واگذار گردیده بود.

هاشمی تاکید کرد: پیگیری های یکساله و مستمراداره کل حفاظت محیط زیست استان منجر به صدور حکم بطلان قرارداد واگذاری فی مابین گردید.

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به اینکه در اجرای قانون و وظایف محوله خود با هیچکس تعارف و مماشاتی نداریم و همواره اعمال قانون در راس امور وظایف قرار دارد، ابراز داشت: با اجرای حکم به طور کامل از این اراضی متصرف شده موضوع قرارداد خلع ید و رفع تصرف شد.