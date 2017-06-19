به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه در جلسه اعضای هیئت کشتی استان البرز و اعضای کمیته داوران استان که با حضور دبیر امور استان‌های فدراسیون کشتی، برخی قهرمانان جهان و المپیک برگزار شد، موضوعات مرتبط با امر داوری و نقاط قوت و ضعف داوری استان و برنامه‌های آینده کمیته داوران موردبررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد برای بالا بردن انگیزه داوران در هر مسابقه داور برتر مسابقات در کنار مربی و کشتی‌گیر برتر معرفی شود.

کارگروه برگزاری مسابقات قبل از هر مسابقه با حضور فعال‌تر نمایندگان داوران تشکیل و برای هر چه‌بهتر برگزار شدن مسابقات آینده تأکید شد.

تصویب حق‌الزحمه ستاد برگزاری و داوری مسابقات در سال جاری از نکات قابل‌توجه این جلسه بود.

حمید یاری در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه البرز از ظرفیت بالایی درزمینهٔ کشتی برخوردار است، گفت: می‌توان اردوهای تیم ملی، مسابقات کشوری و مسابقات بین‌المللی کشتی را در استان البرز برگزار کرد.

یاری با اشاره به جلسه هیئت کشتی استان البرز با دبیر فدراسیون کشتی کشور و دیگر مسئولان فدراسیون گفت: در این جلسه نقاط قوت و ضعف کشتی استان البرز موردبررسی قرار گرفت.