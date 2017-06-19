اعزام ۱۵ هزار دانش آموز زیارت اولی به اماکن مقدس

مهدی علی‌اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوی زیارت اولی‌ها در دههٔ کرامت و فصل تابستان برگزار می‌شود.

وی افزود: پیش بینی کرده‌ایم تا ۱۲ هزار نفر از دانش اموزان زیارت اولی را به مکان‌های زیارتی قم، مشهد و شیراز اعزام کنیم.

مدیرکل پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: پیش از این تعداد ۳ هزار دانش آموز زیارت اولی را به مکان‌های زیارتی اعزام کرده بودیم که در کل تعداد ۱۵ هزار دانش آموز زیارت اولی تا پایان شهریور اعزام خواهیم کرد.

وی یادآور شد: تعداد ۱۵ هزار زیارت اولی را با بودجه دولتی اعزام می‌کنیم. از خیرین درخواست دارم تا برای اعزام دانش آموزان زیارت اولی بیشتر از این تعداد به وزارت آموزش و پرورش کمک مالی کنند.