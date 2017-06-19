اجرای طرح سامانه جامع انبارهاو مراکز نگهداری کالا در خراسان جنوبی

محمد رضا حسنی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، اظهار داشت: این سامانه سک طرح ملی و کشوری است که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته استارت این طرح زده شده است، بیان کرد: محوریت کار این سامانه با سازمان صنعت و معدن بوده و اطلاع رسانی، نظارت و کارهای عملیاتی آن نیز بر عهده دبیرخانه کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به تمامی انبارهای خصوصی و دولتی در این سامانه ثبت می شود، عنوان داشت: بعد از ثبت اطلاعات هر یکی از انبارها از طریق اداره پست یک کد پستی دریافت خواهند کرد.

حسنی مقدم اضافه کرد: بعد از دریافت این کد تمامی محموله های باری در مبدا کد پستی انبار مقصد را ارائه خواهند داد تا از این طریق دستگاه های نظارتی بتوانند نظارت بهتری بر جابجایی این کالا ها داشته باشند.

وی بیان داشت: دستگاه های نظارتی از طریق این کد پستی می توانند جابجایی کالا را رصد کرده تا این کالا از مسیر خود خارج نشود که این امر در مبارزه با قاچاق کالا می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی افزود: تمامی واحدهای تولیدی، واحدهای باغی و زراعی، انبارها و مراکز نگهداری کالا، واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی، اصناف، سردخانه ها، شهرک های صنعتی، مرغداری ها، گلخانه ها، شرکت های حمل و نقل ودستگاه های دولتی موظف به ثبت اطلاعات انبارهای خود در این سامانه هستند.