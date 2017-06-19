به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سازمان لیگ وزنه برداری به منظور هماهنگی و برگزاری این فصل از پیکارهای لیگ برتر با حضور رئیس فدراسیون و نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری (ملی حفاری ایران، رعد پدافند، عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی و مناطق نفت خیز جنوب ) برگزار و موارد زیر بررسی و تصویب شد:



۱- مقرر شد مسابقات با هماهنگی قبلی به صورت متمرکز در صورت تمایل باشگاه ها در تالار وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود.

۲- باتوجه به اهمیت برنامه های لیگ باشگاه های کشور تلاش شد امتیاز پخش مستقیم از رسانه ملی اخذ شود. همچنین در شهرهایی که میزبان هستند و فدراسیون نیز باتوجه به همین اهمیت تالار وزنه برداری را به صورت رایگان دراختیار تیم های میزبان قرار خواهد داد.

۳- درخصوص پخش زنده مسابقات، باشگاه ها باید با روابط عمومی فدراسیون هماهنگی لازم را انجام دهند.

۴- باتوجه به اینکه مسابقات باشگاههای آسیا در کره جنوبی انجام خواهد شد، هماهنگی لازم با باشگاه ذوب آهن (قهرمان فصل قبل) جهت انجام مراحل اعزام صورت پذیرد. البته فدراسیون رایزنی های لازم را انجام خواهد داد تا سهمیه کشورمان در این مسابقات ۲ تیم شود. لذا مقرر شد باشگاه رعد پدافند و مناطق نفت خیز جنوب که رده های دوم و سوم فصل قبل را بدست آوردند، مراتب آمادگی خود را ظرف دو هفته آینده به فدراسیون اعلام نمایند.

۵- مقرر شد تیم هایی که در لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور اول شوند، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شرکت نمایند.

۶- مبحث ورودیه تیم ها باید جدی گرفته شود تا فدراسیون بتواند تعهدات لازم از قبیل حق الزحمه عوامل اجرایی را به موقع انجام دهد.

۷- درخصوص داوران و نحوه عملکرد آنان توضیحات لازم توسط منوچهر رضاخانی مسئول کمیته داوران بیان شد.

۸- محل میزبانی مسابقات به عهده تیم ها بوده و خود تیم باید تدارکات و توانایی خود را بسنجد. تیم ها باید مکتوب موارد خود را به فدراسیون ارسال و ارائه دهند.

۹- در این جلسه مقدمات و برنامه ریزی هفته اول تا فینال نیز بیان شد.

۱۰- هفته نخست لیگ برتر فصل ۹۶ طی روزهای ۱۲ و ۱۳ مرداد برگزار می شود و آخرین زمان ارائه قراردادها ۲۸ تیرماه مشخص شد.

۱۱- جابجایی وزنه برداران فقط در زمان نیم فصل و تنها زمانی اتفاق می افتد که ورزشکاری به خدمت مقدس سربازی رفته و یا خدمت نامبرده به اتمام رسیده باشد. در سایر موارد هیچگونه نقل و انتقالی بین باشگاه ها انجام نخواهد شد. اما باشگاه ها می توانند تا سقف مشخص شده (۱۸ ورزشکار) را در زمان نیم فصل از ورزشکاران آزاد تکمیل نمایند.

۱۲- درخصوص هزینه های پخش زنده، پذیرایی از نفرات حراست فیزیکی مجموعه، عوامل جانبی، هزینه های داوران، اسکان و مسائل فنی طبق روال بر عهده تیم میزبان است.