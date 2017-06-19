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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

کشف ۱۴۰ قطعه ماهی از صیادان غیرمجاز در مازندران

کشف ۱۴۰ قطعه ماهی از صیادان غیرمجاز در مازندران

ساری- یگان حفاظت محیط زیست مازندران موفق به کشف و ضبط ۱۴۰ قطعه ماهی از صیادان غیرمجاز در بابلرود شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیط زیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بابل، در حین گشت و کنترل مستمر در حوزه استحفاظی، موفق به کشف وضبط ۱۴۰ قطعه ماهی از صید غیر مجاز ماهیان شدند.

وی افزود: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بابل در طی گشت وکنترل در مسیر رودخانه بابلرود موفق به دستگیری سه نفر متخلف به همراه ۱۴۰ قطعه ماهی شامل به همراه ۴ رشته تور ماهیگیری سالیک و مقداری تور ماهیگیری غیرمجاز کشف و ضبط، متخلفین دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی از تمامی دوستداران محیط زیست و علاقه مندان به طبیعت خواست تا درصورت مشاهده هرگونه تخلف شکار وصید در رودخانه وتالاب ها، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست و یا پاسگاه محیط بانی اطلاع دهند.

مدیرکل محیط زیست مازندران درباره آتش سوزی های متوالی هفته گذشته در میانکاله نیز گفت: در چندمین آتش‌سوزی متوالی هفته اخیر، این بار نوار ساحلی میانکاله در کیلومتر ۳۰ این پناهگاه دچار حریق شد و در این آتش‌سوزی حدود ۲ هکتار از مرتع معروف غزل تنگه با پوشش گیاهی ۷۰ درصد سازیل وتمشک و ۳۰ درصد از درختان توسکا طعمه حریق شد.

کد مطلب 4008689

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