۱۵ طرح نیمه تمام ورزشی در قزوین تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان که روز دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: توسعه ورزش در بین جوانان یکی از راههای ایجاد نشاط در جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی است که در این راستا باید طرح های نیمه تمام ورزشی هرچه سریعتر آماده بهره برداری شود.

استاندار تصریح کرد: اعتبارات مربوط به این بخش به طور کامل تخصیص می یابد و پیش بینی می کنیم از این محل ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی در اختیار استان قرار گیرد.

وی بیان کرد: با تخصیص اعتبارات یاد شده امیدواریم بتوانیم ۱۵ طرح ورزشی نیمه تمام را در نقاط مختلف استان تکمیل کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم.

استاندار قزوین یادآورشد: برخی از دستگاههای اجرایی مکانهایی دارند که بلااستفاده است که با شناسایی این مراکز می توان با ساماندهی و برنامه ریزی برای برنامه های فرهنگی، مذهبی و ورزشی در اختیار جوانان قرار داد.

خانه جوان در شهرستانهای استان قزوین راه اندازی شود

استاندار قزوین گفت: تا پایان امسال خانه جوان در تمامی شهرستانهای استان راه اندازی می شود.

همتی تصریح کرد: امسال باید علاوه بر مرکز استان در سایر شهرها نیز خانه جوان را راه اندازی کنیم تا این گروه بتواند برنامه ها و فعالیت های خود را در این مراکز ساماندهی کند.

وی اضافه کرد: دستگاه های مسئول در زمینه امور جوانان باید برای حوزه جوانان برنامه و اهداف بلند مدت تعریف کنند و چشم انداز داشته باشند و همه کارها هماهنگ عملیاتی شود.

استاندار قزوین گفت: طرح های نیمه تمام ورزشی در استان می تواند از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شده و هرچه زودتر در اختیار جوانان قرار گیرد.

همتی، ازدواج، اشتغال و مسکن را از نیازهای اساسی جوانان دانست و اظهارداشت: فعالیت های فرهنگی و ورزشی از دیگر نیازهای این بخش است که باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار قزوین یادآورشد: دولت در حوزه ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان برنامه های خوبی را پیش بینی کرده که بخشی از آنها در سال های قبل اجرا شد و نتایج خوبی داشت.

وی بیان کرد: پرداخت ۱۰ هزار فقره وام ازدواج در سال گذشته و اجرای طرح رونق تولید به منظور فعال ساختن واحدهای صنعتی و اشتغال زایی برای جوانان از کارهای خوبی بود که عملیاتی شد و امسال نیز آن را ادامه می دهیم.

همتی اظهارداشت: ارزیابی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های مرتبط با حوزه جوانان از این پس باید توسط معاونت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری انجام شود و نشست های ستاد ساماندهی جوانان هم نتیجه بخش باشد در غیر این صورت نیازی به تشکیل جلسه نیست.

استاندار از نقش جوانان در انتخابات هم سخن گفت و یادآورشد: جوانان در خلق حماسه سیاسی ۲۹ اردیبهشت نقش بی بدیلی ایفا کردند و تاثیر زیادی در پیروزی دکتر روحانی داشتند.

استاندار قزوین حضور جوانان در مراسم مذهبی و برنامه های ایام ماه مبارک رمضان را قابل تقدیر دانست و گفت: این حضور بیانگر باورها و اعتقادات دینی آینده سازان کشور است و باید قدردان جوانان پاک و مومن و علاقه مند به دین باشیم و از این ظرفیت مهم برای پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده کنیم.