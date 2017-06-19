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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

سرگئی لاوروف:

آمریکا به اقدامات یکجانبه در سوریه پایان دهد

آمریکا به اقدامات یکجانبه در سوریه پایان دهد

وزیر امور خارجه روسیه در نشست وزیران خارجه عضو بریکس اعلام کرد که آمریکا باید به اقدامات یکجانبه خود در سوریه پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز اظهار داشت: آمریکا باید به حاکمیت سوریه احترام بگذارد و از اقدامات یکجانبه در این کشور دست بردارد.

وی پس از نشست وزیران امور خارجه کشورهای بریکس در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: دور آتی مذاکرات سوری ها در آستانه ۱۰ جولای (۱۹ تیر) برگزار خواهد شد و «استفان دی میستورا» نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در این نشست حضور خواهد داشت.

لاوروف درباره افزایش حضور آمریکا در جنوب سوریه گفت: تمامی اقدامات در سوریه باید با مقامات مشروع سوریه هماهنگ شود.

گفتنی است ارتش سوریه روز گذشته اعلام کرد که آمریکا جنگنده سوری را که در حال انجام عملیات ضد داعش بود سرنگون کرده است، آمریکا نیز این موضوع را تایید کرد.

کد مطلب 4008692

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