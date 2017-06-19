مک دونالد به قرارداد اسپانسری المپیک پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد: مک‌دونالد قرارداد ۴۱ ساله اسپانسری المپیک خود را سه سال زودتر خاتمه داد. این نشان می‌دهد این غول فست‌فود آمریکا بیشتر تمایل دارد بر تجارت خود تمرکز داشته باشد و همچنین منعکس کننده افزایش هزینه‌های اسپانسری المپیک و افت رتبه‌بندی تلوزیونی آن است.

قرارداد مک‌دونالد تاپایان المپیک ۲۰۲۰ توکیو ادامه داشت و این شرکت احتمالا با خروج از این قرارداد، از صرف صدها میلیون دلار در چرخه چهارساله المپیکی بعدی و فراتر از آن معاف می‌شود.

مدت‌هاست که مک‌دونالد در تلاش است در حالی‌که برای کیفیت غذا، خدمات رستوران، و سفارشات آنلاین فست‌فودهای آمریکایی کوچکی که به دنبال جلب مشتری هستند سرمایه‌گذاری کند، هزینه های خود را پایین نگه دارد. چرا که رقابت شدید باعث کاهش فروش شده است.

سیلویا لاگنادو، رئیس ارشد بازاریابی جهانی مک‌دوناد گفت: ما همه جنبه‌های تجارتمان را دوباره بررسی می‌کنیم و این تصمیم را با همکاری کمیته بین‌المللی المپیک اتخاذ کردیم تا به اولویت‌های دیگر تجارتمان تمرکز کنیم.

علی‌رغم این که خروج این شرکت از قرارداد خود فورا قابل اجراست، مک‌دونالد در المپیک زمستانی پیونگ‌یانگ در سال آینده همچنان به عنوان یک اسپانسر داخلی حضور خواهد داشت.