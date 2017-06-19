تصویب لایحه کاهش مبنای محاسبه سرقفلی واحدهای تجاری شهرداری تبریز

اسماعیل چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کاهش مبنای محاسبه ارزش سرقفلی واحدهای تجاری که در تملک شهرداری است می تواند در رونق بازار، افزایش خرید و فروش واحدهای تجاری، افزایش درآمدهای پایدار ناشی از نقل و انتقالات واحدهای سرقفلی شهرداری تبریز اثرگذار باشد.

وی در ادامه افزود: بر اساس لایحه شهرداری تبریز مبنی بر کاهش ارزش سرقفلی واحدهای تجاری سرقفلی به ویژه در محدوده بازار تبریز رغبت خرید و فروش مالکان سرقفلی را افزایش می دهد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز مبنی وصول ۲۰ درصد ارزش سرقفلی واحد های تجاری گفت: مصوبه قبلی شورای اسلامی در ارتباط با آخرین تعرفه عوارض محلی تبریز، کاهش مبنای محاسبه از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد بود.

وی هدف از این مصوبه را کاهاش پرونده های مرتبط با اختلافات مالکان سرقفلی و شهرداری تبریز در شورای حل اختلاف دانست و گفت: تصویب و اجرای لوایح این چنینی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان و مشارکت مالکان سرقفلی در حفظ و نگهداری مغازه های شهرداری مخصوصا در بافت فرسوده تبریز خواهد شد.

چمنی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار داشت: تمدید استفاده از ظرفیت تبصره سه قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح فاضلاب و بازسازی شبکه های فرسوده آب شهری تبریز با هدف توزیع متوازن در تمام نقاط شهر به ویژه بافت کم برخوردار است و بر همین اساس افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت حق انشعاب، مستثنی هستند.

وی همچنین در خصوص اهدا کمک هزینه صعود کوهنورد سرشناس تبریز و عضویت در باشگاه ۸ هزارتایی ها متذکر شد: شهرداری تبریز با تقویت زیرساخت های ورزش همگانی و پایه در سال های اخیر، می تواند دیگر استعداد های کشف نشده شهر تبریز را به جهان معرفی کند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پایان گفت: تصویب لوایح هبه توسط شورای اسلامی شهر صورت می گیرید و شهرداری تبریز با اولویت بندی ضرورت اهدا و حمایت از کارکنان به ویژه کارگرانی که درخواست کمک هزینه های درمانی داشته اند، در صدد حمایت از کارگران است .