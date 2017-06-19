ظرفیت رسانه در البرز نقطه قوتی برای استان است

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطاری سازمان بسیج رسانه استان البرز شامگاه گذشته با حضور اهالی رسانه استان در مجموعه رفاهی عرفان واقع در جاده چالوس برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد موحد، مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان البرز در جمع خبرنگاران بابیان اینکه رضایت کاملی از عملکرد اصحاب رسانه و رسانه‌های استان البرز دارم، اظهار کرد: باید به این نکته نیز اذعان داشت که این عملکرد جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به اینکه با بررسی عملکرد فعالان این حوزه می‌توان نتیجه گرفت اصحاب رسانه درصدد نیستند استان را به چالش بکشانند، افزود: بیان انتقادهای سازنده از سوی رسانه‌های استان البرز یکی از مسائلی است که در البرز نمود دارد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز خاطرنشان کرد: بدون شک رسانه در جوامع کنونی نقش تأثیرگذار و حائز اهمیتی را ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام‌ موحد با تأکید بر اینکه رسانه‌ها ارتقای سطح آگاهی جامعه و اقشار مختلف مردمی در ابعاد گوناگون را برعهده دارند، تصریح کرد: وجود این ظرفیت در البرز نقطه قوتی برای استان محسوب می‌شود.