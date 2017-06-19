به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی بین المللی جام یادگار امام روز ۹ تیر در قم برگزار می‌شود و ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان قم برای حضور در رقابت‌های کشتی بین المللی جام یادگار امام (ره) از سوی هیئت کشتی استان قم مشخص شده است.

رقابت‌های کشتی بین المللی جام یادگار امام (ره) در رده‌های سنی پایه در حالی به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد که یازده تیم خارجی، چهار تیم منتخب ملی و یک تیم به نمایندگی از استان قم در این رقابت‌ها با یکدیگر سرشاخ خواهند شد.

با توجه به برگزاری تمرینات آماده‌سازی تیم کشتی فرنگی نوجوانان استان قم برای حضوری پرقدرت در جام یادگار امام(ره) نفرات حاضر در ترکیب نهایی تیم قم از سوی هیئت کشتی استان اعلام شد.

رضا صفا، امیر عبدی و محمد جانقلی فرنگی کاران نوجوانی هستند که به ترتیب در اوزان ۴۲، ۴۶ و ۵۰ کیلوگرم در ترکیب تیم قم حضور دارند و در وزن ۵۴ کیلوگرم حمید سعادتی برای قم بروی تشک خواهد رفت.

محمد امین جبالی فر و محمدصادق عبدالهی دو فرنگی کار نوجوانی هستند که در وزن ۵۸ کیلوگرم به صلاحدید مربیان تیم قم به دیدار رقبای خود خواهند رفت و محمد مهدی مشهدی نماینده کشتی فرنگی قم در وزن ۶۳ کیلوگرم خواهد بود.

در وزن ۶۹ کیلو مصطفی هاشمی سخا و میلاد فردوسی و محمد صادق عبداللهی دو فرنگی کار قمی هستند که در وزن ۷۶ کیلوگرم و در اوزان ۸۵ و ۱۰۰ کیلوگرم امیر رضایی و حمیدرضا جعفریانی در ترکیب تیم کشتی فرنگی نوجوانان قم حضور دارند.