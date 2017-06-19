نمایش «در» در تورنتو و آوینیون روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «در» تنها نمایشی از تئاتر ایران است که موفق شده در سال جاری در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فرینج تورنتو در کنار اجراهایی از کشورهای آمریکا ، آلمان، کانادا و فرانسه قرار بگیرد. این نمایش که پیش از این در کشورهای آلمان، سوئد و آمریکا با استقبال بی نظیر مخاطبان روبرو شده است پس از اجرا در تورنتو بلافاصله عازم فرانسه می شود تا در بخش آفِ هفتاد و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر آوینیون نیز روی صحنه برود.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مهدی مشهور و بازی شیوا مکی نیان و مینا زمان لحظاتی از زندگی ۲ زن ایرانی را روایت می کند که هر کدام به دلایلی قصد دارند از تهران به تورنتو مهاجرت کنند، شخصی به نام آقای گل بهاری قرار است کارهای مهاجرت آنها را انجام بدهد اما ... .

از دیگر عوامل این نمایش می توان به مشاور کارگردان و صداپیشه: بنیامین اثباتی، طراح صحنه و لباس: سعید حسنلو، امور بین‌الملل: سارا رسولی و گرافیک: سید محمد مساوات اشاره کرد.

نمایش «در» به زبان انگلیسی از هفتم تا پانزدهم جولای ۲۰۱۷ در شهر تورنتو کانادا و از بیست و یکم تا بیست و پنجم جولای ۲۰۱۷ در آوینیون فرانسه روی صحنه می رود.

گروه تئاتر «سایه» که عمده فعالیت هایش خارج از ایران است، پیش از این نمایش «کلمات و مرد» به نویسندگی و کارگردانی مهدی مشهور را در کشورهای روسیه، ارمنستان، لیتوانی، ایتالیا، آلمان، فرانسه و آمریکا اجرا کرده است.