آخرین وضعیت نقل و انتقالات استقلال/ امید و پژمان در لیست انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال شاید دیرتر از خیلی از تیم ها وارد بازار نقل و انتقالات شد، اما آهسته و پیوسته و با دید منطقی مبتنی بر نیازهای خود خریدهای قابل توجهی را انجام داد تا موجی از امیدواری و رضایت نزد هواداران این تیم ایجاد شود.

* کاوه رضایی تنها خروجی آبی پوشان

گرچه در مورد لیست خروجی‌های استقلال گمانه زنی‌هایی صورت گرفته است، اما تا به اینجای کار عملا تنها کاوه رضایی از این تیم جدا شده است تا تنها خروجی این تیم یکی از مهاجمان آنها باشد. استقلالی‌ها به ازای یک مهاجمی که از دست داده‌اند سه مهاجم یعنی حسن بیت سعید، سجاد شهباززاده و مهدی قائدی جوان را جذب کردند تا جدایی رضایی کمتر به چشم آید.

* چهار تمدید با بازیکنان جوان

تاکنون چهار بازیکن فصل گذشته استقلال با این تیم برای فصل بعد تمدید کرده‌اند که عمدتا هم بازیکنان جوان این تیم بودند. امید نورافکن و سید مجید حسینی دو بازیکن بسیار جوان تیم استقلال قراردادشان را برای دو فصل دیگر با تیم شان تمدید کردند که این دو تمدید برای باشگاه استقلال بسیار ارزشمند بود. همچنین روزبه چشمی بعد از یک فصل دوری از میدان قرارداد جدیدی با آبی پوشان بست تا یک ورودی خیلی خوب برای این تیم باشد. جابر انصاری هم دیگر بازیکن آبی پوشان بود که با این تیم تمدید کرد.

* چهار خرید جدید

آبی‌ها تاکنون با چهار بازیکن جدید قرارداد بسته‌اند که یکی از این چهار بازیکن نامی آشنا برای آبی‌هاست. سجاد شهباززاده بعد از یک فصل دوری از این تیم بار دیگر آبی پوش شد تا نزدیک ترین گزینه برای پر کردن جای خالی کاوه رضایی در پیشانی خط حمله این تیم باشد. حسن بیت سعید یکی از بهترین مهاجمان فصل گذشته فوتبال کشورمان به همراه مهدی قائدی، این بوشهری ۱۸ ساله نیز دو خرید دیگر این تیم در خط حمله بودند.

داریوش شجاعیان اما شاید مهمترین خرید این فصل استقلال باشد. او که عنوان گرانترین بازیکن استقلال را هم به خود تخصیص داد، عملا قرار است خلاء هافبک بازیسازی را در این تیم پر کند که دو سه فصلی در تیم استقلال احساس می شود.

* نگاه منصوریان به فاز تهاجمی

گرچه آبی پوشان در فصل گذشته گلزن ترین تیم لیگ برتر بودند و بیشترین تعداد گل را در بیشترین تعداد بازی به ثمر رساندند، اما نوع جذب بازیکن در استقلال نشان می‌دهد که منصوریان نگاه ویژه‌ای به فاز تهاجمی تیمش دارد. چرا که هر چهار بازیکن جدیدی که جذب این تیم شده‌اند، در فاز هجومی هستند. به جز داریوش شجاعیان که هافبک طراح و بازیساز محسوب می‌شود، حسن بیت سعید، مهدی قائدی و سجاد شهباززاده سه مهاجمی هستند که از ایرانجوان، نفت و استقلال خوزستان به تیم استقلال پیوسته‌اند.

* دو بازیکن در لیست انتظار

باشگاه استقلال در حال حاضر و با توجه به روند نقل و انتقالاتی‌اش، تنها دو گزینه دیگر دارد که تمام کردن کار آنها را برای فصل بعد واجب می‌داند. اول تمدید قرارداد با امید ابراهیمی و دوم جذب پژمان منتظری. ابراهیمی بهترین بازیکن استقلال طی سه فصل اخیر بوده که گویا در مذاکراتی که به صورت شفاهی با مسئولین باشگاه داشته با آنها به تعامل رسیده و تنها مانده مکتوب کردن این توافقات و حضور رسمی در بین آبی پوشان.

در خصوص پژمان منتظری هم صحبت‌های ضد و نقیض در این روزها زیاد شنیده شده است. اما خود منتظری طی آخرین تماسی که با مسئولین نقل و انتقالات در باشگاه استقلال داشته اظهار داشته که تا پایان این هفته پاسخ نهایی‌اش را به این باشگاه می‌دهد.

آنچه مسلم است آبی‌ها به جز خلاء هافبک بازیساز، خلاء یک مدافع میانی با خصوصیات لیدر بودن در خط دفاعی را نیز احساس کردند و بازیکنی با خصوصیات پژمان منتظری در خط دفاعی این تیم بسیار می تواند به آنها کمک کند.

* مدافعان کناری

عملکرد میلاد زکی پور جوان در فصل گذشته آنقدر خوب بوده که منصوریان بعنوان بازیکن اصلی سمت چپ خط دفاعی‌اش روی او حساب باز کند. لذا این بازیکن را باید بازیکن اصلی این تیم در پست دفاع چپ دانست. اما جذب یک بازیکن دوم برای این پست از ابتدای فصل نقل و انتقالات ذهن منصوریان را به خود درگیر کرده است که تاکنون این مهم روی نداده است. اگر استقلالی‌ها در این پست به یک بازیکن جوان و زیر ۲۳ سال نرسند، این احتمال وجود دارد که همچنان یعقوب کریمی نقش ذخیره زکی پور را در این فصل جدید ایفا کند.

عملکرد وریا غفوری در فصل گذشته در بازی‌هایی که در زمین حضور داشت قابل قبول بود، اما عدم ثبات او در ترکیب آبی‌ها بیشترین عامل ایجاد نگرانی نزد مربیان این تیم است. آنها مطمئن نیستند که غفوری در فصل جدید با چه شرایطی مواجه باشد و اگر همچنان روی نوار مصدومیت گام بردارد، نمی‌تواند مهره مورد نظر آنها باشد. منصوریان همچنان نیم نگاهی به گزینه‌هایی که بتوانند در پست دفاع راست بار تیم استقلال را بکشند دارند. اما بدیهی است اگر گزینه‌ای با این ویژگی یافت نشود، همچنان وریا غفوری مدافع راست آبی پوشان خاهد بود.

* رابسون، پادو و مگویان

سه مدافع میانی و خارجی استقلال هم شرایطی کاملا متفاوت دارند. رابسون جانواریو مدافع میانی و برزیلی آبی پوشان که فصل گذشته بعنوان بازیکن قرضی در این تیم توپ زد، اصلی ترین گزینه منصوریان در بین سه مدافع خارجی‌اش می‌باشد و او بیشترین اصرار را برای جذب قطعی این بازیکن دارد. آخرین اخبار واصله از باشگاه استقلال نیز حکایت از آن دارد که این بازیکن با باشگاه برزیلی‌اش به توافق رسیده تا رضایتنامه‌اش را از این تیم بگیرد.

باشگاه استقلال روی پادوانی و مگویان هنوز به جمعبندی لازم نرسیده است و آنها بیشتر منتظر روشن شدن تکلیف گزینه های اصلی ترشان، منتظری و رابسون هستند. شاید منصوریان بیشتر تمایل داشته باشد که قلب خط دفاعی‌اش را با علم به این که در روزهای مبادا و ناچاری روزبه چشمی هم قابلیت بازی کردن در این پست را دارد، با منتظری، رابسون و مجید حسینی ببندد تا بین ۳ تا ۴ بازیکن در قلب خط دفاعی‌اش داشته باشد.