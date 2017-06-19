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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی هویت و شناسنامه استان است

آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی هویت و شناسنامه استان است

یاسوج- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی هویت و شناسنامه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی فتح میرمحمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه  هماهنگی برگزاری کنگره بی بی حکیمه افزود: مرحوم آیت الله ملک حسینی شخصیتی کشوری بود و شناخته تر از ایشان در استان نداریم.

میرمحمدی ابراز داشت: باید فعالیت و اقدامات لازم در راستای برگزاری هرچه بهتر کنگره ملی مرحوم آیت الله ملک حسینی انجام شود.

میر محمدی با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی بی بی حکیمه  اظهار داشت: کمیته های مختلف در راستای برگزاری هرچه بهتر این کنگره فعال شده اند.

وی افزود: ‌حمایت دستگاه های متولی در این زمینه لازم است.

میرمحمدی ابراز داشت: هرکدام از کمیته ها باید جلسات خود را به صورت منظم برگزار کند.

مدیرکل دفتر امورفرهنگی و اجتماعی استانداری گفت: شناسایی مشکلات و انجام  اقدامات لازم با همکاری دستگاه ها برای برگزاری این کنگره انجام شود.

میرمحمدی با اشاره به لزوم تبلیغات هرچه بهتر  برای کنگره بین المللی بی بی حکیمه گفت: نصب تابلو در ورودی استان از طرف استان های مختلف به شناخت بهتر بی بی حکیمه کمک می کند.

کد مطلب 4008734

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