شب وداع با رمضان در قزوین برگزار می شود

محمد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با روزهای پایانی ماه رمضان، مراسم وداع با این ماه مبارک، با مشارکت هیئتهای مذهبی قزوین در این شهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم «شب وداع» با ماه مبارک رمضان با همکاری مجموعهای از هیئتهای مذهبی استان قزوین، در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان، مقارن با شنبه سوم تیرماه در قزوین برگزار میشود.
رجبی تصریح کرد: قرائت قرآن این مراسم معنوی توسط سید مصطفی حسینی از قاریان بینالمللی قرآن کریم صورت می گیرد و سخنران مراسم نیز که با مشارکت هیئتهای مذهبی شهر قزوین برگزار میشود، حجت الاسلام سید شمسالدین شالی است.
وی بیان کرد:این مراسم با مناجات خوانی و مدیحه سرایی حاج مهدی رسولی از زنجان روز شنبه سوم تیر ماه، از ساعت ۲۲ در گلزار شهدای قزوین برگزار خواهد شد.
مراسم شب وداع با ماه مبارک رمضان در قزوین برای ششمین سال متوالی با همکاری و مشارکت ۶۸ هیئت مذهبی شهر قزوین برگزار میشود و از رسانه های گروهی و مردم مومن و روزه دار درخواست شده است در این مراسم شرکت کنند.
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