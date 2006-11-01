رمان بي محتوا در كانون ادبيات بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر ، بحث رمان بي محتوا به بررسي برخي از رمانهاي نو فرانسه كه از سال 1950 به اين سو نوشته شده ، اختصاص دارد . ساختار پيچيده و شكل گرايي مفرط در اين آثار ، باعث دشوارخواني و فهم سخت آن از سوي مخاطب مي شود .



در ادامه اين نشست ، داستان " سايه اي پشت پنجره " نوشته سيامك گلشيري از مجموعه داستان عنكبوت ، با حضور نويسنده و منتقدان : حامد يوسفي و محمد رضا گودرزي نقد خواهد شد .



اين نشست ؛ روز دوشنبه پانزدهم آبان ماه ساعت 16 در محل كانون ادبيات ايران واقع در خيابان مفتح جنوبي ، رو به روي ورزشگاه شهيد شيرودي خيابان اردلان شماره 31 برگزار مي شود .

کد مطلب 400874