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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

لو رفتن امتحانات نهایی دانش‌آموزان را به وزارت آموزش‌وپرورش کشاند

لو رفتن امتحانات نهایی دانش‌آموزان را به وزارت آموزش‌وپرورش کشاند

تعدادی از دانش آموزان در اعتراض به لو رفتن سوالات امتحانات نهایی در وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در اعتراض به لو رفتن سوالات امتحانات نهایی در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

یکی از دانش آموزان به خبرنگار مهر می‌گوید: از دبیرستان فرزانگان یک هستم. خیلی از دروس امتحانات نهایی لو رفته است.

وی افزود: در حال حاضر به ما گفته‌اند با آقای میرشاه ولد، مدیرکل ارزیابی وزارت آموزش و پرورش ملاقات خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: سوالات دروس عربی، زبان فارسی، زیست، شیمی، فیزیک و دینی را در شبکه‌های اجتماعی پیش از برگزاری امتحانات بازنشر می‌شد.

یکی دیگر از دانش آموزان نیز بیان می‌کند: با لو رفتن سوالات امتحان نهایی دانش آموزان نصف کشور ۲۰ می‌شوند.

معترضین درخواست داشتند تا تأثیر ۲۵ درصدی دروس از کنکور سراسری برداشته شود.

کد مطلب 4008747

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