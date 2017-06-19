به گزارش خبرنگار مهر، برخی از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در اعتراض به لو رفتن سوالات امتحانات نهایی در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

یکی از دانش آموزان به خبرنگار مهر می‌گوید: از دبیرستان فرزانگان یک هستم. خیلی از دروس امتحانات نهایی لو رفته است.

وی افزود: در حال حاضر به ما گفته‌اند با آقای میرشاه ولد، مدیرکل ارزیابی وزارت آموزش و پرورش ملاقات خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: سوالات دروس عربی، زبان فارسی، زیست، شیمی، فیزیک و دینی را در شبکه‌های اجتماعی پیش از برگزاری امتحانات بازنشر می‌شد.

یکی دیگر از دانش آموزان نیز بیان می‌کند: با لو رفتن سوالات امتحان نهایی دانش آموزان نصف کشور ۲۰ می‌شوند.

معترضین درخواست داشتند تا تأثیر ۲۵ درصدی دروس از کنکور سراسری برداشته شود.