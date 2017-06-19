به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات فوتسال جام رمضان قم در سالن شهید حیدریان بامداد یکشنبه آغاز شد و در مسابقاتی جذاب و نزدیک، تیم‌های مدافع حرم، امیران اسپورت و شمسه از سد حریفان گذشتند.

در این مسابقات که در مرحله دوم در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود در گروه یک تیم فوتسال صدرا سیستم در یک بازی نزدیک و نفس گیر برابر تیم مصالح ساختمانی آسیا به تساوی یک بر یک رسید.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های شهدای مدافع حرم و شهدای نیروگاه برابر هم صف آرایی کردند که در این مسابقات تیم شهدای مدافع حرم ۳ بر ۲ حریف خود را مغلوب کرد و در پایان شب اول از مرحله دوم، صدرنشین گروه یک شد.

در گروه دوم از مرحله دوم، مهم‌ترین بازی بین تیم‌های بازار بزرگ شمسه و مجمع دلسوختگان اهل بیت برگزار شد که این مسابقه شانه به شانه در نهایت با برتری ۲ بر یک تیم فوتسال بازار بزرگ شمسه به پایان رسید.

این نتیجه در دیگر بازی این گروه نیز تکرار شد و تیم امیران اسپورت نیز در مسابقه برابر سرای کلبه موفق شد ۲ بر یک پیروز شود تا هر ۲ تیم شمسه و امیران اسپورت در پایان شب اول از مرحله دوم در صدر گروه دوم قرار گیرند.

در ادامه این مسابقات امشب تیم‌های دلسوختگان اهل بیت و سرای کلبه و نیز امیران اسپورت با بازار بزرگ شمسه از گروه ۲ با هم مسابقه می‌دهند و از گروه یک نیز صدرا سیستم با شهدای مدافع حرم و شهدای نیروگاه با مصالح ساختمانی آسیا برابر هم قرار می‌گیرند.