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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد:

دستگیری سارق حرفه ای با ۲۳ فقره سرقت منزل در زاهدان

دستگیری سارق حرفه ای با ۲۳ فقره سرقت منزل در زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از دستگیری سارق حرفه ای و کشف ۲۳ فقره سرقت منزل در زاهدان خبر داد.

ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات دقیق این خبر  اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در چند نقطه شهر زاهدان پایش های تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.

وی افزود: کاراگاهان پلیس با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی یک سارق سابقه دار را در خصوص این سرقت ها شناسایی کرده و تحت نظر قرار دادند.

وی تصریح کرد: این متهم سابقه دار در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد که در تحقیقات تخصصی به ۲۳ فقره سرقت منزل در نقاط مختلف زاهدان اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 4008756

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