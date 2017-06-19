دستگیری سارق حرفه ای با ۲۳ فقره سرقت منزل در زاهدان

ابراهیم ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در چند نقطه شهر زاهدان پایش های تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز شد.
وی افزود: کاراگاهان پلیس با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی یک سارق سابقه دار را در خصوص این سرقت ها شناسایی کرده و تحت نظر قرار دادند.
وی تصریح کرد: این متهم سابقه دار در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد که در تحقیقات تخصصی به ۲۳ فقره سرقت منزل در نقاط مختلف زاهدان اعتراف کرد.
رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی شد.
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