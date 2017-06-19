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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۷

رئیس دادگستری استان ایلام:

پلیس کوهستان در استان ایلام ایجاد می شود

پلیس کوهستان در استان ایلام ایجاد می شود

ایلام-رئیس دادگستری استان ایلام گفت: پلیس کوهستان در استان ایلام ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی ومنابع طبیعی استان اظهار داشت: با متخلفان در زمینه آتش سوزی جنگل ها برخورد جدی می شود.

وی بیان داشت: در نشست شورای حفاظت منابع طبیعی مصوب شد که به زودی پلیس کوهستان در استان ایلام ایجاد شود.

رزم با اشاره به اینکه قرار شد مانورهای اطفای حریق در استان بیشتر برگزار شود، افزود: مدیریت بحران استان نسبت به فرهنگ سازی و ترویج در این زمینه فعالیت بیشتری انجام دهد.

وی تصریح کرد: خرید یک دستگاه بالگرد و دیگر تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق از محل اعتبارات استانی از دیگر موارد بسیار مهم مطرح شده در شورای حفاظت منابع طبیعی استان  بوده است.

کد مطلب 4008759

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