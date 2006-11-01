به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس جمهور صبح امروز چهارشنبه در ديدار وزراي كشور معاونان و نمايندگان كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) با انتقاد از مناسبات يكسويه حاكم بر روابط جهاني گفت: متاسفانه منافع بسياري ازملتها تحت تاثير اين مناسبات نادرست تضييع مي شود و ضروري است كشورهاي مستقل با توقيت همكاري هاي چند جانبه منطقه اي همچون اكو،زمينه هاي رهايي از سلطه قدرت ها ونظامهاي يكسويه را فراهم كنند.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه دوري از عدالت موجب ناتواني ابرقدرتها درتامين منافع ملت ها شده است افزود: برخي قدرتهاي غربي خود را مالك جهان مي دانند و با دخالت در قاون گذاري و سياستگذاري كشورهاي مختلف موجب تشديد اختلافات و جنگ ودرگيري مي شوند و متاسفانه سازمانهاي جهاني نيز از حالت تعلق به ملتها خارج شده و در بسياري ازموارد درخدمت منافع اين قدرتها قراردارد.

رئيس جمهور حضور اشغالگرانه كشورهاي غربي در عراق و افغانستان و دخالت درامور فلسطين و لبنان و برخي ديگر از كشورهاي آفريقايي وآمريكايي جنوبي را موجب افزايش درگيري و تنش در اين كشورها دانست وگفت: در هر كشوري كه قدرتهاي غربي وارد شده اند نه تنها مشكلات آن كشورها حل نشده بلكه رنج و مصائب ملتها دو چندان شده است.

دكتر احمدي نژاد سرمنشاء بسياري از مشكلات منطقه از جمله قاچاق انسان مواد مخدر را حضور قدرتهاي اشغالگر دانست و گفت: متاسفانه در برخي كشورهاي منطقه حاصل زحمات مردم به سود ابرقدرتها مصادره مي شود كه بايد اين وضع به نفع ملتهاي منطقه تغيير يابد و كشورهاي منطقه با توجه به منابع عظيم، فرهنگ هاي متعالي و دوستي هاي تاريخي مي توانند با گسترش همكاري هاي منطقه اي، نيازهاي خود را در داخل مجموعه خود تامين كنند.

در اين ديدار همچنين حجت الاسلام پور محمدي وزير كشور از روند برگزاري اجلاس دو روزه اكو درتهران گزارشي بيان كرد و دبير كل اكو وتعدادي از وزرا و نمايندگان كشورهاي عضواين سازمان در سخناني از تلاش رئيس جمهوري اسلامي ايران براي تقويت همكاريها و ايجاد صلح و ثبات درمنطقه از طريق برگزاري اجلاس هاي منطقه اي قدرداني كردند.