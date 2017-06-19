۵۰ آموزشگاه برای اسکان فرهنگیان در زنجان پیش بینی شده است

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اسکان فرهنگیان درتابستان سال ۹۶ حدود۵۰ آموزشگاه ۴۰۰ کلاس درسدر استان زنجان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.
وی اظهار داشت: اسکان فرهنگیان از ۲۵ خردادماه سالجاری شروع شده است و تا اواخر شهریورماه ادامه دارد.
تمجیدی به درجهبندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، سرویسهای بهداشتی و حمام پیشبینی شده و در مدارس بهصورت الف تخت وجود ندارد.
وی تأکید کرد: مسافران فرهنگی در مواقعی که با مشکل برخورد کردند با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری آموزشوپرورش با امکانات و تجهیزات بهروز و نو از مهمانان فرهنگی در تابستان پذیرایی خواهد کرد.
تمجیدی افزود: این ۵۰ مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل خواهد بود و خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات با کیفیت تر مسافران از محل های اسکان فرهنگیان رضایت دارند.
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