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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

۵۰ آموزشگاه برای اسکان فرهنگیان در زنجان پیش بینی شده است

۵۰ آموزشگاه برای اسکان فرهنگیان در زنجان پیش بینی شده است

زنجان- مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:در راستای اسکان فرهنگیان درتابستان سال ۹۶ حدود۵۰ آموزشگاه ۴۰۰ کلاس درسدر استان زنجان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای اسکان فرهنگیان درتابستان سال ۹۶ حدود۵۰ آموزشگاه  ۴۰۰ کلاس درسدر استان زنجان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.

وی اظهار داشت: اسکان فرهنگیان از ۲۵ خردادماه سالجاری شروع شده است و تا اواخر شهریورماه ادامه دارد. 

تمجیدی  به درجه‌بندی محل اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: این مدارس به دو صورت ویژه و الف هستند که در مدارس ویژه تختخواب، پتو، یخچال، تلویزیون، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و حمام پیش‌بینی شده و در مدارس به‌صورت الف تخت وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مسافران فرهنگی در مواقعی که با مشکل برخورد کردند با شماره ۳۳۷۷۱۵۷۵ تماس حاصل کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری آموزش‌وپرورش با امکانات و تجهیزات به‌روز و نو از مهمانان فرهنگی در تابستان پذیرایی خواهد کرد.

تمجیدی افزود: این ۵۰ مدرسه تنها برای اسکان فرهنگیان و افراد تحت تکفل خواهد بود و خوشبختانه تاکنون با توجه به ارائه خدمات با کیفیت تر مسافران از محل های اسکان فرهنگیان رضایت دارند.

کد مطلب 4008770

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