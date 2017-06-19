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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

فرمانده انتظامی چابهار خبر داد:

کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در چابهار

کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در چابهار

چابهار - فرمانده انتظامی چابهار از کشف یک میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

حیدر علی کیخا مقدم در گفت گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران یگان امداد این فرماندهی حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودرو پژو۴۰۵ مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد : ماموران در بازرسی از این خودرو، تعداد ۴۰۸ دستگاه تلفن همراه, ۱۸ طاقه پارچه و ۱۰۰عدد کارت حافظه به ارزش یک میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی چابهار با اشاره به اینکه در همین راستا دو نفر قاچاقچی دستگیر شدند، خاطر نشان کرد : یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی خود مبارزه با قاچاق کالا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می شود.

کد مطلب 4008772

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