کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در چابهار

حیدر علی کیخا مقدم در گفت گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران یگان امداد این فرماندهی حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودرو پژو۴۰۵ مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد : ماموران در بازرسی از این خودرو، تعداد ۴۰۸ دستگاه تلفن همراه, ۱۸ طاقه پارچه و ۱۰۰عدد کارت حافظه به ارزش یک میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی چابهار با اشاره به اینکه در همین راستا دو نفر قاچاقچی دستگیر شدند، خاطر نشان کرد : یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی خود مبارزه با قاچاق کالا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می شود.