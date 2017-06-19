به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین روحی یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که صبح دوشنبه در سالن جلسات شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی البرز برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های صورت گرفته در خصوص برگزاری هر چه‌بهتر راهپیمایی روز جهانی قدس در سطح استان، اظهار کرد: در این ایام صحبت از موقعیت، شأن و منزلت حضرت امیرالمؤمنین(ع) بارها مورد تأکید واقع‌شده است.

وی با اشاره به اینکه نصب امام از طرف پروردگار بهترین گواه بر این است که تفکیکی بین دین و سیاست وجود ندارد، افزود: دین و سیاست عجین یکدیگر هستند، امام منصوب از طرف خدا متکفل امور دنیوی و اخروی مردم است.

رئیس ستاد قدس و انتفاضه استان البرز خاطرنشان کرد: بدخواهان و دشمنان اسلام همواره در پی جدا کردن دین از سیاست بوده‌اند، این امر بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) به‌خوبی نمایان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مقوله مهم امامت در اسلام بیانگر تفکیک‌ناپذیری دین از اسلام است، تصریح کرد: شناخت جایگاه امامت امری لازم و ضروری است، امید است در این ایام جایگاه رفیع امامان بیش از گذشته مورد شناخت واقع شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به شرایط کنونی منطقه و تحرکات دشمنان و بابیان اهمیت برگزاری مراسم روز جهانی قدس، گفت: حضور مردم در این عرصه ضروری و حائز اهمیت است.

وی بابیان اینکه دشمنان تحرکاتی را در آستانه روز جهانی قدس انجام داده‌اند که این امر سبب آگاهی بیش‌ازپیش مردم کشور شده است، افزود: به‌واسطه توسعه تحرکات تکفیری‌ها وداعشی ها سعی شده این حرکت نورانی کم‌نور و یا خاموش شود اما ملت به برکت رهنمودهای ولی‌فقیه از هوشیاری لازم برخوردار بوده و هوشمندانه در مراسم روز جهانی قدس حضوری فعال خواهند داشت.

روحی یزدی با اعلام اینکه پیرو برگزاری مراسم جهانی روز قدس جلسات متعددی برگزارشده است، گفت: در سراسر استان البرز برنامه راهپیمایی از ساعت ۱۱ آغاز و رأس ساعت ۱۲ ویژه‌برنامه‌های روز جهانی قدس از تریبون‌های نماز جمعه آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد قدس و انتفاضه استان البرز بیان کرد: بعد از سخنرانی این روز قطعنامه پایانی راهپیمایی قرائت خواهد شد، امیدواریم با حضور مردم این یادگار ماندگار حضرت امام خمینی(ره) روشن؛ پویا و فعال باشد.

وی با تأکید بر اینکه در طول مسیر برنامه‌هایی تدارک و غرفه‌هایی برای نشان دادن بخشی از اهداف شکل‌گیری روز جهانی قدس جانمایی شده است، افزود: نسل جهان مخاطب اصلی این روز هستند، این نسل با آرمان های مقدس نظام آشنایی کامل پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه بناشده در صورت درخواست برای مبادی حرکت‌های محله‌ای مردم اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: امکاناتی با برای تلطف کردن هوا در نظر گرفته‌شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی صورت گرفته ورزشکاران و رزمی کاران با حضور شایسته خود بر شکوه این مراسم می‌افزایند، به‌طورقطع شاهد حضور گسترده مردم خواهیم بود.