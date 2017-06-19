جعفر دانش‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح کوچه‌گردانان عاشق در کرمانشاه توسط جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) گفت: این طرح در رمضان امسال نیز چون سال‌های قبل اجرا و کیسه‌های حاوی مواد غذایی و اقلام اساسی به نیازمندان کرمانشاهی از قبل شناسایی شده، اهدا شد.

وی افزود: طرح مذکور مصادف با شهادت امیرالمومنین علی (ع) به اجرا در آمد و ۵۵۰ کیسه مواد غذایی و اقلام ضروری بین نیازمندان استان کرمانشاه و روستاهای اطراف آن توزیع شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۵۰ کیسه در نقاط شهری استان و مابقی نیز در مناطق روستایی توزیع شد، گفت: کیسه های مذکور حاوی مایحتاج یک ماه یک خانواده شامل اقلامی چون برنج، ماکارونی، سویا، روغن، گوشت مرغ، گوشت قرمز و حبوبات بود.

ز، مجموع کمک های نقدی دریافتی به نیت طرح کوچه گردان و برنامه‌های جمعیت را حدود ۶۲ میلیون تومان اعلام و تصریح کرد: علاوه براین کمک‌های نقدی مقداری نیز کمک‌های غیرنقدی از طرف مردم اهدا شد.

وی ارزش تمامی کیسه‌های توزیع شده در کرمانشاه را حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب کیسه های توزیع شده در اورامانات حدود ۱۰۰ میلیون تومان کیسه مواد غذایی و اقلام اساسی در استان توزیع شده است.

دانش پرور تاکید کرد: خیرینی که تمایل به کمک و همکاری با فعالیت های این جمعیت دارند می‌توانند کمک های نقدی خود را از طریق شماره کارت‌ ۶۱۰۴۳۳۷۹۰۵۳۲۴۶۰۲ به نام جمعیت امام علی(ع) کرمانشاه و یا ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸ به نام طرح کوچه‌گردان عاشق بانک ملت واریز کنند.

وی تصریح کرد: خیرینی که وجوه خود را به حساب کوچه گردان عاشق واریز کنند باید شماره پیگیری و مبلغ واریزی خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۲۲۳۰۰۰۱۱۰ اطلاع دهند.

مسئول جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در کرمانشاه، خاطر نشان کرد: کمپین کوچه گردانان عاشق تا پایان رمضان چند هدف را دنبال می‌کند که از آن جمله می توان به جمع آوری کمک برای تامین هزینه طرح کوچه گردان عاشق در استانهایی که طرح هنوز اجرا نشده است، کمک به تامین هزینه حل مشکلات حاد خانواده ها که در طرح کوچه گردان شناسایی شدن از طریق جمع آوری فطریه ها و تامین هزینه برای فعالیت های روزانه جمعیت در سطح محله های محروم ودفاتر جمعیت در کرمانشاه اشاره کرد.